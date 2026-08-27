Haberler

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,17 yükselişle 16.947,00 puandan başladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,17 yükselişle 16.947,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı hareket eden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,77 artışla 16.910,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise yüzde 0,04 artarak 16.918,00 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,17 artarak 16.947,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'de artan enflasyon endişeleri ile ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın beklentileri aşan bilançosunun desteklediği teknoloji iyimserliği arasında yön arayışına girdi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerini, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları ve işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 17.000 ve 17.100 puanın direnç, 16.700 ve 16.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor

Deprem sanıldı, gerçek başka çıktı! Bilanço ağırlaşıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haluk Levent'in Instagram hesabına erişim engeli getirildi

Cezaevindeki Haluk Levent'e bir darbe daha
Meta'ya dev kısıtlama! Şimdi sıra Türkiye'de...Tarih belli oldu

Meta'ya dev kısıtlama! Şimdi sıra Türkiye'de...Tarih belli oldu
18 yaşındaki Esra'nın hayatını kaybettiği kazanın görüntüsü ortaya çıktı

18 yaşındaki Esra feci kazada can vermişti! O anlar kamerada
“Nişanlı kızı kaçırdılar” iddiası iki aileyi birbirine düşürdü! Sokak savaş alanına döndü

Nişanlı kız iddiası ortalığı karıştırdı! Sokak savaş alanına döndü
15 yıllık altın birikimini bozdurdu! İşte eline geçen servet

15 yıllık altın birikimini bozdurdu! İşte eline geçen servet
Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ömrümden yılları veririm

Erdoğan'la fotoğraf paylaştı, düştüğü not bomba: Ömrümden...

Sel felaketinin ortasında insanlık ayıbı; suların içinde değerli eşya aradılar

Ülkenin yaşadığı en büyük felakette onların yaptığına bakın!