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VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

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VİOP'ta ağustos vadeli BIST 30 endeks kontratı, güne yüzde 0,05 düşüşle 16.181 puandan başladı. Küresel risk iştahı desteklerken, Orta Doğu belirsizliği iyimserliği gölgeliyor. Analistler 16.100/16.000 desteğini, 16.300/16.400 direncini izliyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,05 düşüşle 16.181,00 puandan başladı.

Dün yatay seyreden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,04 artışla 16.189,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da bu eğilimini koruyarak 16.191,00 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,05 azalarak 16.181,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de enflasyonun yavaşlaması ve olumlu sinyaller veren şirket bilançoları risk iştahını beslerken, Orta Doğu'da belirsizliğini koruyan anlaşma süreci iyimserlikleri gölgeliyor.

Analistler, bugün yurt içinde Piyasa Katılımcıları Anketi'nin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, dış ticaret dengesi, ABD'de perakende satışlar, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve Michigan Üniversitesi enflasyon beklentisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.100 ve 16.000 puanın destek, 16.300 ve 16.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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