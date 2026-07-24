Haberler

BIST 30 VİOP'ta Ağustos Vadeli Kontrat Geriledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,07 düşüşle 16.380,00 puandan başladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,07 düşüşle 16.380,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı seyreden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,08 azalışla 16.391,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da düşmeye devam ederek 16.380,00 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,07 azalarak 16.380,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD ile İran arasındaki gerilimin enerji koridorları üzerindeki riskleri artırması, yapay zeka temasının sürdürülebilir olup olmadığına yönelik soru işaretleri ve tarifelerin yeniden gündeme gelmesiyle negatif seyrediyor.

Dünya genelinde açıklanacak sektörel Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Yurt içinde ise bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in beklenen Türkiye değerlendirmesi takip edilecek.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ve sektörel enflasyon beklentilerinin, yurt dışında ise dünya genelinde PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.300 ve 16.200 puanın destek, 16.500 ve 16.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
ABD'den kritik hamle! Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı

Gece yarısı art arda patlamalar! Füzelerin hedefi bu kez bambaşkaydı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllardır dalga geçiliyordu! Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı

Yıllardır dalga geçiliyordu! Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı
Vincenzo Italiano'nun hareketi maçın önüne geçti

Maçın önüne geçen görüntü! Türkiye Italiano'nun hareketini konuşuyor
Sokak röportajındaki sözleri başını yaktı: Savcılık harekete geçti

Sokak röportajındaki sözleri başını yaktı: Savcılık harekete geçti
Rus kadına torunlarından kötü sürpriz: Düşmanca bana bakıyorlar

Plaja giden Rus kadına kötü sürpriz: Şu anda herkes bana bakıyor
Londra'da lüks otelde ölü bulunan Suudi Prensin kanında uyuşturucu kokteyli çıktı

Son nefesini otel odasında veren Suudi Prens'in sırrını otopsi çözdü
Bir dönem sona erdi! İşte Didem Arslan Yılmaz'ın yeni adresi

Bir dönem sona erdi! İşte ünlü sunucunun yeni adresi
14 yıllık şirket tarih oluyor! Türkiye'nin dev zincir marketine katıldı

14 yıllık şirket tarih oluyor! Türkiye'nin dev marketine katıldı