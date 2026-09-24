Vincent Petit, COP31 İş Forumu'nda elektrifikasyon grubuna eş başkan olacak

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Schneider Electric'in İklim ve Enerji Dönüşümü Araştırmaları Kıdemli Başkan Yardımcısı Vincent Petit, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamındaki İş Forumu'nun Elektrifikasyon ve Enerji Dönüşümü Çalışma Grubu eş başkanlığını üstlenecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petit, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen forumun 7 çalışma grubundan birinin eş başkanları arasında yer aldı.

Cop31 Özel Sektör Elçisi TOBB tarafından yürütülen COP31 İş Forumu, çalışma gruplarında toplam 700'ü aşkın üyeyi bir araya getiriyor. Forum kapsamında, COP31 Eylem Gündemi'nin uygulanmasına katkı sağlayacak iş dünyası yol haritası hazırlanıyor. Çalışmalar aracılığıyla farklı sektörlerden şirketlerin iklim alanındaki iyi uygulama örneklerinin ve uygulamaya dönük önerilerinin resmi kanallardan COP31 Başkanlığına iletilmesi amaçlanıyor.

Forumun New York programı, TOBB ve Bloomberg'in ev sahipliğinde düzenlenen COP31 İş Forumu New York Diyaloğu ile başladı. New York İklim Haftası kapsamındaki programda, çalışma gruplarının 25 Eylül'e kadar devam edecek ikinci yüz yüze toplantıları da yer alıyor. Çalışmaların sonuçları, 12-13 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 İş Dünyası ve Yatırım Zirvesi'nde açıklanarak, devlet ve hükümet başkanlarına sunulacak.

Enerji dönüşümü için elektrifikasyon ve dijitalleşme vurgusu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vincent Petit, enerji dönüşümünü hızlandırmak için sahip oldukları teknolojileri daha yaygın kullanmaları gerektiğini belirtti.

Petit, elektrifikasyonu temiz enerji kaynakları ve enerjiyi daha verimli kullanmalarını sağlayan dijital çözümlerle ele aldıklarında, şirketlerin emisyonlarını azaltırken, enerji maliyetlerini yönetmelerine ve faaliyetlerini daha dayanıklı hale getirmelerine yardımcı olabileceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Schneider Electric olarak elektrifikasyon, otomasyon ve dijitalleşme alanlarındaki deneyimimizi bu çalışmalara taşımak istiyoruz. COP31 İş Forumu, farklı sektörlerin deneyimlerini paylaşması ve uygulanabilir öneriler geliştirmesi için değerli bir buluşma noktası. Çalışma grubundaki paydaşlarımızla iş dünyasının enerji dönüşümüne katkısını artıracak öneriler üzerinde çalışmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA