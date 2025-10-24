Haberler

Vigo, Bayim Olur Musun? Fuarı'nda Hızlı Teslimat Çözümlerini Tanıttı

Hızlı teslimat sektörünün öncü markalarından Vigo, 23'üncü Bayim Olur Musun? Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı'na katılarak yeni bayilik sistemi ve operasyonel süreçlerini tanıttı. Girişimciler için sunduğu bayilik imkanıyla sektördeki etkisini artırmayı hedefliyor.

Hızlı teslimat sektörünün öncü markalarından Vigo, 16-19 Ekim tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 23'üncü Bayim Olur Musun? Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı'na katılarak teknolojik altyapısı ve operasyonel süreçlerini ziyaretçilerle buluşturdu.

Vigo, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Bayim Olur Musun? Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı'nda yerini aldı. Teslimat çözümleriyle firmalara operasyonel destek sağlayan şirket, fuar boyunca iş ortaklığı fırsatlarını ve sektöre yönelik yenilikçi hizmetlerini standına uğrayan katılımcılarla paylaştı. Fuarda şirketin standını ziyaret eden katılımcılar ve işletme sahipleri, şirketin hızlı teslimat ağı ve iş modeline dair detaylı bilgi aldı.

Bu yıl ilk kez tanıtılan Vigo Bayilik Sistemi de fuarın dikkat çeken yeniliklerinden biri oldu. Şirket, yeni modeliyle birlikte bulunduğu bölgede kendi işini kurmak isteyen girişimcilere bayilik imkanı sunarak, sektördeki operasyonel gücünü ülke geneline yaymayı hedeflediğini aktardı.

Şirket yetkilileri, fuar boyunca birçok potansiyel iş ortağıyla bir araya gelerek sektöre yönelik çözümlerini paylaştı. Şirketin sunduğu bayilik sistemi sayesinde girişimcilerin hem markanın deneyiminden hem de operasyonel altyapısından faydalanarak kendi bölgelerinde güçlü bir iş modeli kurabileceklerini belirtildi. - İSTANBUL

Haberler.com
