Vigo kurye iş ortakları için yeni zam oranını ve yan hak paketini açıkladı

Hızlı teslimat sektörü lideri Vigo, 2026 yılı için kurye iş ortaklarına ortalama yüzde 30 gelir artışı sunacak yeni zam oranlarını belirledi. Ayrıca yakıt maliyetlerine yönelik Shell ile yapılan anlaşma ile kuryelere yüzde 5 indirim uygulanacak.

Hızlı teslimat sektörünün önde gelen markalarından Vigo, 2026 yılı için geçerli olacak yeni zam oranlarını açıkladı. Şirket, kurye iş ortakları için ortalama yüzde 30 gelir artışı sağlarken, yakıt indirimi ve operasyonel imkanlar getiren yeni yan hak paketini de duyurdu.

Türkiye genelinde e-ticaret hacminin büyümesiyle birlikte lojistik sektörünün en kritik halkası olan kuryeler için 2026 yılı hareketli başladı. Hızlı teslimat sektörünün önde gelen markalarından Vigo, yeni yılda iş ortaklarının kazançlarını ve çalışma koşullarını iyileştiren önemli güncellemeler yaptığını duyurdu. Şirket, kurye iş ortakları için bölgelere göre değişiklik göstermekle birlikte ücretlerde ortalama yüzde 30 artış gerçekleştirdiğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre; marka, kuryelerin en önemli gider kalemlerinden biri olan yakıt maliyetlerine ilişkin hamle yaptı. Şirket, Shell ile yaptığı anlaşmayı yeniden devreye alarak, Taşıt Tanıma Sistemi üzerinden yapılan alımlarda kuryelere yüzde 5 indirim imkanı sağladı. Sektör temsilcileri, yakıt desteğinin toplam kazanca etkisiyle birlikte kuryelerin reel gelir artışının yüzde 31 seviyelerine ulaştığını belirtiyor. Uzun Mesafeye Ek Kazanç ve Görev Bazlı Ödüller Yeni tarife modelinde sadece standart paket ücretleri değil, mesafe bazlı kazançlar da yeniden düzenlendi. Özellikle uzun mesafe sürüşleri için kuryeleri teşvik eden model kapsamında, 6 kilometre üzerindeki teslimatlarda ekstra ücret uygulaması getirildi. - İSTANBUL

