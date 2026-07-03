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Vietnam menşeli bazı paslanmaz çelikten boruların ithalatına yönelik gözden geçirme soruşturması açıldı

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Ticaret Bakanlığı, Vietnam menşeli paslanmaz çelikten kare veya dikdörtgen boruların ithalatına yönelik dampinge karşı nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verdi.

Vietnam menşeli bazı paslanmaz çelikten boruların ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine, Vietnam menşeli paslanmaz çelikten kare veya dikdörtgen şeklinde olan boruların ithalatı için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme dair nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına yönelik usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, yapılan inceleme sonucunda, soruşturma açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldı.

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararıyla, Vietnam menşeli paslanmaz çelikten kare veya dikdörtgen şeklinde olan boruları ithalatında nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç
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