(VİDEO-GRAFİK) ABD'de enflasyon ve durgunluk endişesi tahvil piyasasını karıştırdı - Haberler

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(VİDEO-GRAFİK) ABD'de enflasyon ve durgunluk endişesi tahvil piyasasını karıştırdı

AA - Ferhan Kanca - Ekonomi
 - Güncelleme:
(VİDEO-GRAFİK) ABD'de enflasyon ve durgunluk endişesi tahvil piyasasını karıştırdı

-ABD tahvil piyasasındaki dalgalanmanın infografik sunumu Enflasyonist baskının devam edeceğine dair beklentiler, Rusya-Ukrayna savaşı ortamının neden olduğu jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) agresifleşen "şahin" tutumu tahvil piyasasında hareketliliğe neden oldu.

-ABD tahvil piyasasındaki dalgalanmanın infografik sunumu Enflasyonist baskının devam edeceğine dair beklentiler, Rusya- Ukrayna savaşı ortamının neden olduğu jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) agresifleşen "şahin" tutumu tahvil piyasasında hareketliliğe neden oldu.

(VİDEO-GRAFİK) ABD'de enflasyon ve durgunluk endişesi tahvil piyasasını karıştırdı

(VİDEO-GRAFİK) ABD'de enflasyon ve durgunluk endişesi tahvil piyasasını karıştırdı

(VİDEO-GRAFİK) ABD'de enflasyon ve durgunluk endişesi tahvil piyasasını karıştırdı

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AA / Ferhan Kanca - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Rusya, Fed, Ekonomi, Haberler

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