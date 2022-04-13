(VİDEO-GRAFİK) ABD'de enflasyon ve durgunluk endişesi tahvil piyasasını karıştırdı

-ABD tahvil piyasasındaki dalgalanmanın infografik sunumu Enflasyonist baskının devam edeceğine dair beklentiler, Rusya- Ukrayna savaşı ortamının neden olduğu jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) agresifleşen "şahin" tutumu tahvil piyasasında hareketliliğe neden oldu.