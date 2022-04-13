(VİDEO-GRAFİK) ABD'de enflasyon ve durgunluk endişesi tahvil piyasasını karıştırdı
AA - Ferhan Kanca - Ekonomi
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-ABD tahvil piyasasındaki dalgalanmanın infografik sunumu Enflasyonist baskının devam edeceğine dair beklentiler, Rusya-Ukrayna savaşı ortamının neden olduğu jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) agresifleşen "şahin" tutumu tahvil piyasasında hareketliliğe neden oldu.
-ABD tahvil piyasasındaki dalgalanmanın infografik sunumu Enflasyonist baskının devam edeceğine dair beklentiler, Rusya- Ukrayna savaşı ortamının neden olduğu jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) agresifleşen "şahin" tutumu tahvil piyasasında hareketliliğe neden oldu.