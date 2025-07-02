Vezirköprü'de 2025 Buğday Hasadı Başladı

Vezirköprü'de 2025 Buğday Hasadı Başladı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2025 yılı buğday hasadı, çiftçilerin biçerdöverlerle çalışmalarına başlamasıyla başladı. Hasadın Temmuz ayı boyunca devam etmesi bekleniyor ve rekolte tahmini 70 bin ton olarak açıklandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2025 yılı buğday hasadı başladı.

Vezirköprü'de çiftçiler, biçerdöverlerle buğday hasadına başladı. Hasat çalışmalarının yoğun tempoda sürdüğü ilçede, verimin bölgelere göre farklılık gösterdiği ifade ediliyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) adına buğday alımlarının ilçedeki şirket aracılığıyla yapıldığı belirtildi.

Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, ilçe genelinde bu yıl yaklaşık 120-130 bin dekar alanda buğday ekimi gerçekleştirildiğini belirterek, "2025 yılı için ilçe genelinde yaklaşık 70 bin ton buğday rekoltesi bekliyoruz" dedi.

Hasadın Temmuz ayı boyunca devam etmesi bekleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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