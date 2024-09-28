Veteriner Hekimler TARSİM'i Ziyaret Etti

Türk Veteriner Hekimleri Merkez Birliği Konseyi Başkanı Murat Arslan ve Genel Sekreteri Murat Fındık, bilgi alışverişinde bulunmak üzere TARSİM'e ziyaret gerçekleştirdi.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Bekir Engürülü, ziyaret çerçevesinde, "Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası" ve uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, tarım sigortasının, yetiştiricilerin karşılaştıkları doğal afetlere, hastalıklara ve çeşitli risklere karşı faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine olumlu etkisi olduğunu belirtti.

Başkan Arslan ve Genel Sekreter Fındık ise sistemin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik yapılabilecek işbirliği konularına ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı.