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Vestel Mobilite, Avrupa Enerji Depolama Birliği Genel Kurulu'na Katıldı

Vestel Mobilite, Avrupa Enerji Depolama Birliği Genel Kurulu'na Katıldı
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Haberler
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Vestel Mobilite, Avrupa Enerji Depolama Birliği'nin (EASE) 20'nci Genel Kurulu'na katılarak enerji depolama sektörünün gelişmesi için yaptığı çalışmaları aktardı. Genel Müdür Hakan Kutlu, sürdürülebilir enerji piyasalarına ulaşmak için iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Avrupa'da enerji depolama sektörünün gelişmesi için çalışmalarda bulunan Avrupa Enerji Depolama Birliği'nin (EASE) üyesi olan Vestel Mobilite, birliğin 20'nci Genel Kurulu'na katıldı.

Vestel Mobilite, geçtiğimiz mayıs ayında üye olduğu Avrupa Enerji Depolama Birliği'nin (EASE) 20'nci Genel Kurulu'na katıldı. Yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da enerji depolama sektörünün gelişmesini teşvik etmek için 2011 yılında kurulan birliğin ilk Türk üyesi olan Vestel Mobilite'yi temsilen genel kurulda bir sunum gerçekleştiren Vestel Mobilite Genel Müdürü Hakan Kutlu, şirket ve çatısı altına faaliyet gösterdiği Zorlu Holding'in faaliyetlerinin yanı sıra mobilite alanında son 11 yıldır hayata geçirdikleri başarılı çalışmaları anlattı.

Vestel Mobilite'nin bugün, ürün ve teknolojileriyle küresel manzarayı yeniden tanımladığını, sürdürülebilir, bağlantılı ve akıllı bir geleceğe yön verdiğini vurgulayan Hakan Kutlu, "Bu geleceğe, EASE'nin çok önemli bir rol oynadığına inandığımız adil, geleceğe yönelik, sürdürülebilir bir enerji piyasası olmadan ulaşılamaz" diye konuştu.

Günümüzde enerji piyasasının ancak iş birliği ile büyüyeceğine inandıklarının altını çizen Kutlu, EASE'nin, sektörün diğer oyuncularıyla sadece iş amaçlı bağlantı kurdukları bir yapı olmadığını, aynı zamanda üyelerinin ortak tasarım ve geliştirme faaliyetlerine katıldığı önemli bir platform olduğunu hatırlattı.

2011 yılında Belçika'da kurulan ve halen 70 üyesi bulunan EASE, enerji depolama teknolojilerinin Avrupa genelinde benimsenmesini teşvik ederek daha sürdürülebilir bir enerji sistemine geçişe destek olmayı hedefliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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