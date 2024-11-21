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Vergi borçları siliniyor mu? Bakan Şimşek'ten iddialara yanıt

Vergi borçları siliniyor mu? Bakan Şimşek'ten iddialara yanıt
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Haberler
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Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen bir haberle yayılan 'Vergi borçları siliniyor' iddialarıyla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergi borçlarının silinmesine imkan veren herhangi bir kanuni düzenleme yoktur" dedi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bir medya kuruluşunda yer alan "Devleti soyup köşeyi döndüler" başlıklı haberle ilgili açıklama yapmış, söz konusu haberin 'gerçeği yansıtmadığına' dikkat çekilmişti. Vergi borcunun silinip kamunun zarara uğratıldığı iddialarının asılsız olduğu belirtilen açıklamada, Türk vergi hukukunda, tabii afetler gibi bazı özel durumlar için getirilen terkin düzenlemeleri ve bazı küçük tutarlı alacakların tahsilinden vazgeçilmesine yönelik düzenlemeler dışında vergi borçlarının kayıtsız şartsız silinmesine imkan veya izin veren herhangi kanuni düzenlemenin bulunmadığı vurgulandı.

BAKAN ŞİMŞEK İDDİALARI YALANLADI

Konuya ilişkin bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vergi borçlarının silinmesine imkan veren herhangi bir kanuni düzenleme yoktur. Usulsüz bir husus tespit edildiğinde gereği derhal yerine getirilmektedir.." ifadelerini kullandı.

Vergi borçları siliniyor mu? Bakan Şimşek'ten iddialara yanıt

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