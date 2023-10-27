Vera Konsept GYO Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı

Vera Konsept GYO, Borsa İstanbul'da gerçekleşen gong töreninin ardından borsada işlem görmeye başladı.

Kaliteli, güvenli, son teknoloji yapı teknikleri ile kendine has mimari tasarımları olan projeler geliştirerek gayrimenkul sektöründe ülkenin en prestijli markaları arasında yer almayı hedefleyen Vera Konsept GYO'nun halka arz süreci tamamlandı.

İntegral Yatırım Kurumsal Finansman liderliğinde yürütülen halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından bugün Borsa İstanbul'da gong töreni gerçekleşti.

Vera Konsept GYO halka arzında pay başına 15,78 lira sabit fiyatla iskonto oranı yüzde 20 olarak belirlendi. Halka arz sürecinin sonunda yurt içi bireysel yatırımcılardan 3 katı talep toplanırken, tüm yatırım gruplarında ise talep girişi beklenenin 4 katı oldu. Pay dağıtımı ise yüzde 70 yurt içi bireysel yatırımcı, yüzde 20 yurt içi kurumsal yatırımcı ve yüzde 10 yurt dışı kurumsal yatırımcı şeklinde gerçekleşti.

"Emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kuruma teşekkür ediyorum"

Törende konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Vera Konsept'in yaşam ve ticari alan projeleri gerçekleştirmek üzere bir yola çıkarak bu yolda gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştüğünü belirterek, "Böylece, bugün borsamızda işlem görmeye başlayarak, ülkemizin önde gelen markalarından biri olma hedefinde önemli bir adım atmıştır. Bu halka arzın şirketimizin hedefleri ve yeni projeleri için hayırlı olmasını diliyorum. Halka arzda emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kuruma teşekkür ediyorum. Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na, ailemize hoş geldiniz diyor, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

İntegral Yatırım Genel Müdürü Kıvanç Memişoğlu da Cumhuriyet'in ilk 100 yılının son halka arzını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner' sözlerinden hareketle, biz de kurumlarımızın ekonomik kalkınmasının ülke refahına sağlayacağı katkının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizin gayrimenkul sektöründe önemli bir yere sahip olan Vera Konsept'i yerli ve yabancı yatırımcılar ile buluşturmayı başarmış olmanın kıvancını yaşıyoruz.

Başta bu süreçte verdikleri destekten dolayı Sermaye Piyasası Kuruluna ve Borsa İstanbul'a, konsorsiyumda yer alarak destek veren finansal kuruluşlara ve İntegral Yatırım'ın Kurumsal Finansman yönetim ekibine teşekkür eder, halka arzımızın ülke ekonomisine hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim."

Halka arz sürecini değerlendiren Vera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Emre Fırat ise "2018 yılında çıkmış olduğumuz bu yolda kurumsallaşma, finansmana erişim ve büyüme hedefleri ile beraber başlattığımız halka arz sürecini büyük bir başarı ile tamamlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte bizden desteklerini esirgemeyen başta ailem olmak üzere tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca şirketimize inanan 3 milyon 878 bin 278 yeni yatırımcımıza da teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte aramıza yeni katılan yaklaşık 3,9 milyon kişinin verdiği güçle yatırımlarımız hız kesmeden devam edecektir." ifadelerini kullandı.