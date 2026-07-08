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Beyanname Gözetim Programı 2 başarıyla tamamlandı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, Beyanname Gözetim Programı 2 ile 2025 kurumlar vergisi beyannamelerinde riskli alanları tespit etti. Çalışma kapsamında 9 bin 844 mükellefte yaklaşık 45,1 milyar lira matrah değişimi sağlanırken, gönüllü uyumun artırılması hedeflendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, Beyanname Gözetim Programı 2 ile 2025 kurumlar vergisi beyannamelerine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, riskli alanların tespit edildiğini ve gönüllü uyumun artırılmasına katkı sağlandığını bildirdi.

VDK'dan, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Beyanname Gözetim Programı 2'nin başarıyla tamamlandığı belirtilen açıklamada, "2025 kurumlar vergisi beyannamelerine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, riskli alanlar tespit edilerek gönüllü uyumun artırılmasına katkı sağlandı." ifadesi kullanıldı.

Program çerçevesinde, 36 bin 15 mükellefe gözetim yazısı düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, süreç boyunca vergi müfettişlerinin mükelleflere vergisel risklerin anlatımı konusunda rehberlik ettiği vurgulandı.

Açıklamada, geçici vergi beyanları, program sonucunda verilen kurumlar vergisi beyannameleri ve diğer mali göstergelere dayalı merkezi analizde 7 bin 972 mükellefte ve yüzde 22'lik kesimde vergi ödeme yükümlülüğü doğuracak matrah artışı gerçekleştiğinin ve 21,8 milyar lira matrah artırıldığının altı çizilerek, 3 bin 308 mükellef ve yüzde 9'luk kesimde zarar azaltımı gözlemlendiği ve 23,3 milyar lira zararın azaltıldığı, 1436 mükellefte de vergi ödeme yükümlülüğü doğduğu kaydedildi.

Toplam 9 bin 844 mükellefte, kurumlar vergisi matrahı yönünden yaklaşık 45,1 milyar lira tutarında değişim gerçekleştiği, 2 bin 168 mükellefte brüt satış hasılatında 120,8 milyar lira, ölçekleri ile bağlantılı geçmiş dönem trendleriyle uyuşmayacak artışın tespit edildiği aktarılan açıklamada, 3 bin 151 mükellefin kanunen kabul edilmeyen gider rakamlarında 4,5 milyar liranın üzerinde artış ve 118 mükellefte katma değer vergisi matrahlarında düzeltme beyanı kaynaklı 617,4 milyon lira artışın gözlendiğine dikkati çekildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vergi müfettişlerine dönüş yaparak, risk konularına yönelik bilgi veren ve açıklamaları merkezi risk analizine bağlı olarak yerinde görülen mükellefler de dikkate alındığında, gözetim çalışması kapsamında denetim yükünde yüzde 70'in üzerinde azalma meydana geldi. Süreç, önceki gözetim çalışmalarında olduğu gibi, makul açıklamalarda bulunamayan mükelleflerin denetim planlarına dahil edilmesi suretiyle devam edecektir."

Kaynak: AA / Mertkan Oruç
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