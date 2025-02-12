Vatandaşlar online ortamda ucuz ürün arayışına düştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, marketlerde satılan ürünlerin açılan ortak internet sitesi üzerinden halka duyurulacağını belirtti.

Türkiye'deki 7 zincir marketlerde bulunan 50 bini aşkın ürünün fiyatları artık tek tıkla ulaşılabilir hale geldi. Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, fiyatların https://marketfiyati.org.tr linkinden kontrol edilebileceğini açıkladı.

Sitede sebzeden bakliyata, temizlik ürünlerine kadar binlerce kalemde fiyatlar karşılaştırılabiliyor. Aynı zamanda en yakın mesafedeki market şubeleri de online ortamda ulaşılabilir hale geldi.

SİTEYE İLK GÜNDEN YOĞUN İLGİ

Sitenin yanına başlamasının ardından vatandaşlar ucuz ürün arayışına girdi. Yoğun trafik çeken sitede vatandaşlar, aynı marka ürün için farklı marketler arasında fiyat karşılaştırması yaparak en ucuzunu tercih etmeye çalıştı. Özellikle gıda ürünlerinde marketler arasında büyük farklılıkların oluştuğu gözlendi. Bir markette 37 liraya satılan salçanın başka bir markette 96 lira raf fiyatına sahip olduğu görüldü.