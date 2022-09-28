Balık tezgahlarında bollaşan palamuta rağbet büyük

Vatandaşlar bu sezon palamuta doydu

Karadeniz'den adeta palamut fışkırıyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bu sezon vatandaşlar palamuta doydu. Denizden bol miktarda çıkan palamutun fiyatı da uygun olunca vatandaşların rağbeti arttı.

Kdz. Ereğli ilçesinden 1 Eylül tarihinden itibaren denize açılan balıkçı tekneleri bu hafta tonlarca balıkla geri döndü. Tezgahlarda palamut balığının bollaşması fiyatlarda da gerilemeye yol açtı. İlk hafta tezgahlarda 70-100 TL arasında satışa sunulan palamutun fiyatı 40 TL'ye kadar geriledi. Balıkçı esnafı palamutun bol olduğunu belirterek bu seneye kadar hiçbir dönem yaşamadıklarının söyledi. Palamutun bol ve fiyatının uygun olması vatandaşlarında işine yaradı.

Palamutun aşırı miktarda olduğunu belirten balıkçı esnafı Şenol Sönmez, fiyatının daha da gerileyeceğini düşündüğünü vurguladı. Sönmez, "Yaklaşık olarak 30-40 senelik balıkçıyız. Bu sene yaşadığımız balıkçılığı hiçbir dönem yaşamadık. Palamutlar çok aşırı miktarda var. Fiyatlarda uygun olduğundan dolayı vatandaşında teveccühü fazla. Fiyatlar düştüğünden dolayı özellikle dipfrize koymak için balık alınıyor. Yaklaşık olarak yarım kilo-600 gram gelen balıklar 25 TL'den satılıyor. 1 kilo gelen balıkların tanesi de 50-40 TL olarak değişiyor. Balığın fiyatlarının biraz daha düşeceği tahmin ediliyor. Palamutun 1-2 ay daha devam edeceği kanaatindeyim" dedi.

Türkiye'de bir çorba fiyatının 40 TL olduğu yerde palamutun bedava olduğunu ifade eden balıkçı esnafı Adem Çetin, orta boy palamut fiyatlarının 20 ile 25 TL arasında olduğunu belirtti. Çetin konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Balığın en iyisi Zonguldak Karadeniz Ereğli'de çıkar. Zaten belli. Şuanda bolluk var gibi, fiyatlarda düştü. İki gün önce 60 TL'ye sattığımız palamutlar şuanda iri balıklar bir kilo ile bir kilo 200 gram arasında geliyor 40 TL'ye kadar geriledi. Orta boylar mesela 20 ile 25 TL arasında değişiyor. Yani ucuz. Türkiye'de bir tabak çorbanın 40 TL olduğu yerde balık bedava. Büyüklerinden bir balık aldığın zaman 3 kişiye yeter. Biz bile 5 kişi iki tane balığı yiyemiyoruz."

Balık satın alan vatandaşlar ise fiyatlardan memnun olduklarını, fiyatların daha da düşmesini beklediklerini söyledi.