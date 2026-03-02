Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapıldı

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyesi ve bedelli askerlik ücretine ilişkin merak edilen düzenlemeleri açıkladı. Güler'in açıklamasına göre Pırlanta, inci ve benzeri değerli taşlara yüzde 20 oranında Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) getirilecek.

19 MADDELİK KANUN TEKLİFİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyesi ve bedelli askerlik ücretine ilişkin merak edilen düzenlemeleri açıkladı. Ekonomi ağırlıklı 19 maddelik kanun teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulduğunu belirten Güler, emekli ikramiyesine zam yapılmayacağını, bedelli askerlik ücretinin ise 420 bin liraya yükseleceğini duyurdu. Artışın temel nedeninin memur aylık katsayısındaki ve gösterge rakamlarındaki değişim olduğu belirtildi.

DEĞERLİ TAŞ VE KRİPTO İŞLEMLERİNE VERGİ

Güler, "Lüks tüketimde ÖTV düzenlemeleri başlığında vergi sistemlerinde adaleti sağlamak ve kamu gelirlerini artırmak amacıyla, lüks tüketim kalemlerinden biri olan kıymetli madeni taşlarla ilgili olarak düzenlemeye gidiyoruz. Geçmiş dönemde ÖTV kapsamında dahil olmayan elmas, inci ve kıymetli taşlar bu tarihten bu yana sadece KDV'ye tabi tutukmaktaydı. Hazırladığımız teklifle elmas, inci, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşyaları ÖTV'den kanununun 4 sayılı listeye ekliyoruz. Bu ürünlerin tesliminde olacak ÖTV oranını yüzde 20 olarak da belirlemiş oluyoruz." dedi.

Teklifte dikkat çeken bir diğer başlık ise vergi düzenlemeleri oldu. Buna göre:

Pırlanta, inci ve benzeri değerli taşlara yüzde 20 oranında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) getirilecek.

Kripto varlık satış ve transfer işlemlerinden 10 binde 3 oranında vergi alınacak.

Kaynak: Haberler.com