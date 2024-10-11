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Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın paylaştığı raporlarda vatandaşa domuz eti yedirdiği ortaya çıkan Köfteci Yusuf, bakanlığın numune alımında hata yaptığını ve kesinlikle hiçbir ürünlerinde domuz eti olmadığını açıklasa da müşteri sayısında büyük düşüş yaşıyor. Dün Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubelerinde kaydedilen görüntüler de yaşanılan durumu gözler önüne sererken, iş çıkış saatinde dahi üst katların servise kapatıldığı görüldü.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından düzenli olarak yayımlanan Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar listesiyle vatandaşa domuz eti yedirdiği ortaya çıkan Köfteci Yusuf zor günlerden geçiyor.

DOMUZ ETİ SKANDALINDA BAKANLIĞI SUÇLADILAR

Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' skandalına ilişkin yapılan açıklamada, numune alma işlemlerinde birçok teknik hata yapıldığı ve ürünlerinde asla domuz eti kullanılmadığı belirtildi. Ayrıca olumsuz analiz sonuçlarının normal prosedüre aykırı bir şekilde geç bildirildiği ve bu durumun izlenebilirliği gerekli ölçüde sağlayamadıkları ifade edildi.

Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı

İSTANBUL'DAKİ BAZI ŞUBELERİ BOŞ KALDI

Suçu bakanlığa atmaya çalışan ünlü köfte zincirinin İstanbul'daki Avcılar ve Kadıköy şubelerinde dün çekilen görüntüler ise müşteri sayısındaki azlığı ortaya çıkardı.

Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı

İŞ ÇIKIŞ SAATİNDE SERVİSE KAPATTILAR

Avcılar'daki Köfteci Yusuf şubesinde çekilen bir videoda mekanın boş kaldığı görüldü. Kadıköy'deki Köfteci Yusuf şubesinde ise iş çıkışı saatinde dahi üst katın servise kapatıldığı, sınırlı sayıda masa bulunan alt katta da masaların yarısından çoğunun boş kaldığı görüldü.

Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

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