Haberler

Van Gölü'nün İnci Kefali Tezgahları Şenlendiriyor

Van Gölü'nün İnci Kefali Tezgahları Şenlendiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havaların soğumasıyla Van Gölü'nde yaşayan inci kefali balığı, uygun fiyatı ve lezzetiyle tezgahları doldurdu. Balık, kırmızı ete alternatif olarak tercih ediliyor. Balıkçı esnafı, talebin artacağını belirtiyor.

Dünyada yalnızca Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun tersine yüzerek tatlı su kaynaklarına yaptığı göçle ilgi odağı olan inci kefali, havaların soğumasıyla birlikte tezgahları şenlendirdi.

Van Gölü'nde yaşayan endemik tür olan inci kefali, uygun fiyatıyla tezgahları şenlendirmeye devam ediyor. Uygun fiyatı ve lezzetiyle vatandaşların ilgisini çeken inci kefali, kırmızı ete alternatif olarak tercih ediliyor. Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefali balığı, havaların soğumaya başlamasıyla vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Her yıl 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağının ardından yeniden satışa sunulan inci kefali, hem fiyatı hem de lezzetiyle Vanlıların sofralarında yerini alıyor.

Balıkçı esnafı, inci kefaline olan ilginin havaların soğumasıyla daha da artacağını belirtti. Balıkçı Yunus Altan, "İhtiyacı olan insanlar şu an alıyor ama havalar biraz daha soğuduğunda talep çok daha fazla olur. Van Gölü'nün inci kefali hem uygun fiyatlı hem de çok lezzetli. Balık, kırmızı ete ve tavuğa göre daha ucuz olduğu için vatandaşlar balığa yöneliyor. Buna ek olarak balığın kilosu 120 lira, hamsi 250, kırmızı et ise ortalama 500 TL'den satılıyor" dedi.

Kırmızı ette yaşanan fiyat artışlarına da dikkat çeken Altan, "Kırmızı ette şu anda şap hastalığı nedeniyle sıkıntılar var. Bu yüzden balığa olan talep artıyor. Yeter ki balık bol çıksın. Balık bol olursa fiyatlar da düşer. Geçen yıl palamut çoktu, hamsi azdı ve pahalıydı. Bu sene hamsinin bol olacağı görünüyor. Fiyatlar düşerse vatandaş daha çok balık tüketir" diye konuştu.

Altan, balığın sağlık açısından önemine de vurgu yaparak, "Balık kalp, şeker, tansiyon ve kolesterol için faydalıdır. Taze balık mevsimi başladı. Vatandaşlar taze taze yesin, sağlıklıdır, rahattır. Ben herkese balık yemesini tavsiye ederim" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek

Beklenen gün geldi çattı! Artık bu kapının açılması an meselesi
Netanyahu: Hamas silahsızlanmazsa kıyamet kopacak

Netanyahu açık açık tehdit etti: Hamas bunu yapmazsa kıyamet kopacak
Hız sınırında yüzde 10 tolerans kalkıyor! Artık af yok, 30 bin liraya kadar ceza yazılacak

Trafikte yeni dönem! Artık af yok, 30 bin liraya kadar ceza yazılacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Marmara Otoyol gişesinde feci kaza: Yanarak can verdi

Görüntüyü izlemek bile korkutucu! Kan donduran kazada can verdi
Türkiye-Gürcistan maçına damga vuran an

Maça damga vuran o an! Herkes bu görüntüyü konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.