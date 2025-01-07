Van'daki Barajlar ve HES'lerden Yıllık 322 Milyon KWh Enerji Üretildi

Van'daki barajlar ve hidroelektrik santrallerde ( Hes ) üretilen yıllık 322 milyon kilovatsaat enerjiyle ülke ekonomisine 1 milyar 100 milyon lira katkı sağlandı.

Kentteki Koçköprü, Sarımehmet, Zernek ve Morgedik barajlarında tarımsal sulamanın yanı sıra enerji üretimi de yapılıyor.

Söz konusu barajlardaki tesisler ile Engil, Erciş, Muradiye-Ayrancılar, Saral ve Zilan bölgesindeki HES'lerden bir yılda 322 milyon kilovatsaat enerji üretildi.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem de Hoşap Çayı üzerine kurulu Zernek Barajı ve santral binasında incelemelerde bulundu, Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürü Cihan Aksoy'dan enerji üretimine ilişkin bilgi aldı.

"Kaynaklarımızı verimli şekilde değerlendirme gayretindeyiz"

Türkmenoğlu, AA muhabirine, yerli, yenilenebilir ve temiz bir elektrik üretim yöntemi olarak öne çıkan HES'lerin, Türkiye'nin enerji ihtiyacının karşılanmasına büyük katkı sağladığını söyledi.

Son aylarda yağışların artmasıyla debileri yükselen barajların, tatlı su balıkçılığı, küçük ve büyükbaş hayvanların su ihtiyacının giderilmesi, tarımsal sulamanın yanı sıra enerji üretiminde de kullanıldığını belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"İlimizdeki barajlar ve HES'lerden bir yılda üretilen 322 milyon kilovatsaat enerjiyle ülke ekonomisine 1 milyar 100 milyon lira katkı sağlandı. Kaynaklarımızı verimli şekilde değerlendirme gayretindeyiz. Çaldıran ilçemizde 30 milyon metreküp su depolama kapasiteli Çubuklu Barajı'nı inşa edeceğiz. Kamulaştırma çalışmaları yapılıyor. Baraj bittiğinde yaklaşık 50 bin dönüm arazi suya kavuşacak, tarımsal üretim kapasitesi artacak, bölgenin iklimi değişecek. Yaptığımız baraj ve göletlerle ilimizi adeta bir su havzası haline getireceğiz.

Kentin tarım, hayvancılık ve enerji üretim kapasitesini daha da artmak için çalışıyoruz. Barajlarımız ve HES'ler enerji üretiminin yanı sıra su ürünleri üretimi ve tarımsal sulamada kullanılması ülke ve bölge halkına ekonomik güç sağlıyor. Biz de ilimizin her alanda kalkınması, yatırımların artması için çalışıyoruz."

"Üretimin artması için çalışmalarımız devam edecek"

Kaymakam Erdem ise kentte tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığını ifade etti.

Gürpınar'a bağlı 16 mahalledeki tarım arazilerinin Zernek Barajı ile sulandığını dile getiren Erdem, "İlçemizde genelde arpa, buğday ve silajlık mısır üretimi yapılıyor. Son dönemlerde meyve ve sebze yetiştiriciliği de yaygınlaştı. Zernek Barajı'nda üretilen enerji de ülke ekonomisine önemli katkı sunuyor. İlimizde üretimin artması için çalışmalarımız devam edecek." diye konuşu.

Türkmenoğlu ve Erdem'e, Gürpınar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Ayten ve AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Faruk Şamiloğlu da eşlik etti.