Van'da Yöresel Kıyafetlere Düğün Sezonunda Yoğun İlgi

Van'da Yöresel Kıyafetlere Düğün Sezonunda Yoğun İlgi
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Van'da düğün sezonunun başlamasıyla birlikte 'kiras-fistan' olarak bilinen yöresel kıyafetlere olan ilgi artış gösterdi. Yöresel kıyafetler, hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun talep görüyor.

Van'da yöresel kıyafetlere yoğun ilgi

VAN - Van'da düğün sezonunun başlaması ile birlikte yöresel kıyafetlere ilgi arttı.

Van'da düğün sezonunun başlaması ile birlikte halk arasında kiras-fistan olarak bilinen yöresel kıyafetlere ilgi arttı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki birçok yerleşim yerinde asırlardır kullanılan ve 'kiras-fistan' olarak bilinen yöresel kıyafetler, düğün sezonunda kadınların gözdesi oluyor. Yoğun olarak Van'da üretilip çevre illerin yanı sıra yurt dışına bile gönderilen ve özellikle düğün, nişan gibi özel günlerde giyilen kiras-fistanlara olan ilgi esnafın da yüzünü güldürdü.

38 yıldır sektörde çalıştığını ifade eden Rahmi Aslan isimli esnaf, "Düğün sezonunun başlaması ile birlikte bizim de işlerimizin yoğunluğu başladı. Gece gündüz demeden siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Özellikle bayramdan sonra yoğunluğumuz arttı. Tempolu bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

Kumaşların Irak, İran, Hindistan, Dubai ve Çin'den getirildiğini vurgulayan Aslan, "Müşterinin isteğine göre modelleri dikiyoruz. Kumaşlar buraya geliyor ve bizlerde müşterinin isteği doğrultusunda dikip kendisine gönderiyoruz. Bu sene özellikle Irak modeline tercih çok fazla olup en çok fujya rengi rağbet görüyor. Fiyatlar ise 5 bin TL ile 8 bin TL arasında değişiyor. Fiyatlarımız kumaştaki taşların seyrekliğine veya yoğunluğuna göre değişiyor" ifadelerini kullandı.

"Almanya, İngiltere ve Fransa'dan yoğun sipariş alıyoruz"

Yöresel kıyafetleri Türkiye'nin metropol şehirlerinin yanı sıra yurt dışına da gönderdiklerini belirten Aslan, "Yöresel kıyafetler moda haline geldiği için özellikle yurt dışı ve büyükşehirlerden çok fazla talep alıyoruz. Almanya, İngiltere ve Fransa'dan sipariş alıyoruz. Türkiye'de ise İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi metropol şehirlerin yanı sıra ülkenin dört bir yanına gönderiyoruz" diye konuştu.

Oğlunun düğünü için İzmir'den gelen Hacer Sargın isimli vatandaş ise düğün için yöresel kıyafet diktireceğini belirterek, "Yöresel kıyafetimi diktirmek için geldim. İnşallah istediğim kıyafeti istediğim tasarımda giyebileceğim. Taşlı ve yoğun bir siyah model seçtim. Kürt olduğumuz ve kökenimiz de Kürt olduğu için olmazsa olmazımızdır. Oğlumun düğünü olduğu için özellikle özen gösterdim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ATİLLA İDİZ - Ekonomi
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