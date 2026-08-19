Van'da Yeni Bisiklet Yolları Bisiklet Kullanımını Artırdı

Van'da yaz mevsimi boyunca hayata geçirilen yeni bisiklet yolları, kent genelinde bisiklet kullanımına olan ilgiyi artırdı.

Van'da yaz aylarında yapılan bisiklet yolları, kentte bisiklet kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağladı. Güvenli sürüş imkanının artmasıyla birlikte bisikleti ulaşım, spor ve hobi amacıyla kullanan vatandaşların sayısında da artış gözlemlendi. Bisiklet sektöründe faaliyet gösteren işletmeciler, bisiklet satışlarının yanı sıra teknik servis hizmetlerine yönelik taleplerin de arttığını belirtti.

Yaklaşık 25 yıldır Van'da bisiklet sektöründe faaliyet gösteren işletme sahibi Ezdin Kaplan, kentte bisiklet altyapısının gelişmesinin sektöre olumlu yansıdığını söyledi. Bisiklet yollarının bisiklet kullanıcılarının daha güvenli şekilde sürüş yapmasına imkan sağladığını ifade eden Kaplan, "Şehrimizde güzel, sessizce değişimler oldu. Bunların başında bisiklet yolları ve bisiklet altyapısının geliştirilmesi geliyor. Bisiklet satışlarının ve bisiklet kullanıcılarının arttığını görebiliyoruz. Bisiklet yollarının olması, kullanıcıların daha güvenli bir şekilde bisiklet sürmelerini sağlıyor. Aynı zamanda hobi ve sosyalleşme anlamında da bisiklet kullanıcılarının ciddi şekilde arttığını gözlemliyoruz" dedi.

"Servis konusunda da ciddi kazanımlar elde ettik"

Bisiklet sektöründe satışların yanı sıra teknik servislere yönelik talebin de arttığını ifade eden Kaplan, vatandaşların eski bisikletlerini yeniden kullanıma kazandırmaya başladığını dile getirerek, "Bisiklet almayı düşünüp fiyatları pahalı bulan müşterilerimiz de oluyor. Bu vatandaşlarımız eski bisikletlerini getirip onarıyor ve yeniden kullanıma hazır hale getiriyor. Bisiklet satışı ayrı bir sektör, teknik servis de ayrı bir sektör. İki kol olarak düşündüğümüzde servis konusunda da ciddi kazanımlar elde ettik" diye konuştu.

"Bölgemizin coğrafi yapısı bisiklet kullanımına uygun"

Bisikletin yalnızca bir ulaşım ya da spor aracı olmadığını vurgulayan Kaplan, Van'ın coğrafi yapısının da bisiklet kullanımına elverişli olduğunu belirtti. Kaplan, "Bisiklet sadece bir ulaşım aracı değildir, bir spor aracı da değildir. Sağlığını düşünen, ulaşım amacıyla kullanan veya hobi olarak bisiklet süren vatandaşlarımız var. Bunları düşündüğümüz zaman bisiklet kullanıcıları artıyor. Bunun yanında bölgemizin coğrafi yapısı bisiklet kullanımına ciddi anlamda uygun. Tarihi ve doğal güzellikleri olan bölgelerimiz de var. Birçok kullanıcı bu güzelliklere doğa içerisinde bisiklet sürerek ulaşıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı