Haberler

Van tramvay hattı Bakanlığa devredildi

Van tramvay hattı Bakanlığa devredildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van Büyükşehir Belediyesi'nin projelendirdiği Şehir Hastanesi-Havalimanı-Belediye Tramvay Hattı'nın, havalimanı bağlantısıyla birlikte Bakanlık tarafından üstlenildiğini açıkladı. 8,67 kilometrelik hat, 11 istasyondan oluşacak ve 2050'de saatte tek yönde 10 bin 305 yolcu taşıması hedefleniyor.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Şehir Hastanesi-Havalimanı-Belediye Tramvay Hattı'nın, havalimanı bağlantısıyla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini bildirdi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 11726 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile şehir içi raylı ulaşım sistemlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilmesine ilişkin kararda değişiklik yapıldığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, karar kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi'nin Şehir Hastanesi-Havalimanı-Belediye Tramvay Hattı Projesi'nin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini açıkladı.

'8,67 KİLOMETRELİK HATTA 11 İSTASYON'

Projenin ayrıntılarına ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan etüt raporunun 14 Kasım 2025 tarihinde bakanlığa sunulduğunu belirtti. Bakan Uraloğlu, "Bakanlığımızca üstlendiğimiz hat, 8,67 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşuyor. Havalimanı bağlantısını da kapsayan hattımızla şehir hastanesi ile belediye arasında raylı sistem ulaşımı sağlayacağız. Kentin yüksek yoğunluklu konut alanları, merkezi iş alanı, hastane tesisi, otogar ve havalimanı gibi cazibe merkezlerine hizmet verecek güzergahta planlanan hattımızın 2050 hedef yılında saatte tek yönde 10 bin 305 yolcuya hizmet vermesini öngörüyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Bakanlıktan net açıklama geldi

Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Net açıklama geldi
Diyarbakır'da korku dolu anlar! Sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar

Sağlıkçıları taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar
Bahçeli'den dikkat çeken Amedspor sözleri: Tehlikeli boyutlar kazanabilir

Dikkat çeken Amedspor çıkışı: Tehlikeli boyutlar kazanabilir
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Damatlığını giymeye gidiyordu! Burdur'da düğün günü yürek yakan kaza

Düğün günü yürek yakan kaza
1 aydır aracını çalıştırmıyor! Astığı yazıyı görenler 'Helal olsun' demekten kendini alamıyor

Aracını o yazıyı astı, 1 aydır işe gitmiyor

Kayseri'de 16 yıl önce merak edip başladı! Şimdi 20 bin ağacın sahibi

Hobi olarak başladı, şimdi para basıyor
Brezilyalı paralı askerin zor anları! Tonlarca kilo üzerinden böyle geçti

Üzerinden geçen tankı böyle kaydetti
Real Madrid kaybetti, takım karıştı! Arda Güler’i hiç böyle görmediniz

Real Madrid kaybetti, takım karıştı! Arda'yı hiç böyle görmediniz
Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti

Ceza yazan polisi şehit etti! Saldırganın kimliğini duyan şok oldu
Sakatlanan Osimhen'den ilk açıklama geldi

Sakatlanan Osimhen'den ilk açıklama