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Van'da Soğuk Havaya Karşı Aktarlarda Hareketlilik

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Van'da soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte aktarlarda hareketlilik başladı. Vatandaşlar, gribal enfeksiyonlara karşı şifalı bitkilerle hazırlanan kış çayını tercih ediyor. Aktarlar, bitki tüketiminde bilinçli olunması gerektiğini vurguluyor.

Van'da özellikle gece saatlerinde hastalıklara davetiye çıkaran soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte aktarlarda hareketlilik başladı.

Aralık ayı itibariyle soğuk havanın etkisini artırmasıyla gribal enfeksiyonlara karşı vatandaşlar soluğu aktarlarda aldı. Soğuk algınlığına yakalanmamak için yaklaşık 25 çeşit şifalı bitkiyle hazırlanan kış çayının tüketilmesini tavsiye eden aktarlar, şifalı bitkilerin hasta olunmadan önce tüketilmesi gerektiğine dikkat çekti. Kentteki aktarlar, içerisinde ıhlamur, tarçın, zencefil, havlıcan, keçiboynuzu, hatmi çiçeği ve ekinezya gibi bitkisel ürünleri barındıran kış çayının mevsimsel hastalıklara karşı kalkan görevi gördüğünü belirterek, kışın kontrollü şekilde içilmesini önerdi. Aktarlar, her konuda olduğu gibi bitki tüketiminde de aşırıya kaçılmaması gerektiğine vurgu yaptı.

"Bilinçli kullanmak lazım"

İHA muhabirine konuşan Abdülgani Kaya, 30 yıldır aktarcı olduğunu belirtti. Kış aylarında tarçın, havlıcan, zencefil, karanfil gibi karışımların tercih edildiğini ifade eden Kaya, "Bu karışımları eski insanlarımız sobanın üzerinde kaynatıp herkese ikram ederdi. Kışın havalar soğuk algınlığına neden oluyor. Aktarlar olarak keçiboynuzu özü, pekmezi ve tozunun sütle karışımını kışın soğuk algınlığı için tavsiye ederiz. Bitkileri sürekli kullanmak gerekiyor. Ancak bunda da aşırıya kaçmamak lazım. Örneğin tarçın, havlıcan ve zencefil gibi bitkilerin çok sık kullanımında bazı insanların tansiyonunu yükseltebilir. Bu yüzden buna da dikkat etmek gerekiyor. Bitkilerin birçok özellikleri vardı. Tabii bilinçli kullanmak lazım. Bilmeden kullanıldığında sağlığa zarar verebilir" dedi.

Bazı bitkilerin bir kez kaynatılması, bazı bitkilerin de sürekli kaynatılması gerektiğini dile getiren Kaya, her bitkinin hazırlanış şeklinin farklı olduğunu kaydetti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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