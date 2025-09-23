Van'da Sobacılar Çarşısı'nda Soba Üretimi Yeniden Başladı

Van'da soğukların etkisini göstermesi ve yüksek kesimlere ilk karın düşmesinin ardından, kırsal mahallelerin vazgeçilmezi olan sobaların üretimi Tarihi Sobacılar Çarşısı'nda yeniden başladı.

Asırlık çarşıda imalat yapan esnaf, kırsalda özellikle soğuk ayların vazgeçilmezi olan 'sac soba' üretimine hız verdi. Van'ın en eski çarşısı olarak bilinen Sobacılar Çarşısı'nda bu yıl sezonun önceki yıllara göre daha geç açıldığı belirtiliyor. Kent merkezinde son yıllarda doğal gazın yaygınlaşması, soba imalatı ve tamiratı yapan esnafın işlerini yarı yarıya düşürse de doğal gazın ulaşmadığı kırsal mahallelerde yoğun bir talep yaşanıyor. Özellikle çetin kış aylarında kullanılan ve yörede 'tezek sobası' ya da 'kara soba' olarak bilinen sac sobalara ilginin arttığı ifade ediliyor.

"Üretim sezonuna geçen yıla göre biraz daha geç başladık"

İHA muhabirine konuşan imalatçı Ferdi Akcan, havaların soğumasıyla birlikte soba imalatına başladıklarını belirtti. Yüksek kesimlere mevsimin ilk karının düştüğünü hatırlatan Akcan, "Artık şehir merkezinde de soğuk hava hissediliyor. Bu yüzden soba imalatımız başladı. Hem kırsal kesim için kömür ve tezek sobası üretiyoruz hem de şehir merkezlerinde kullanılan turbo sobaların tamirini yapıyoruz. Bu yıl üretim sezonuna geçen yıla göre biraz daha geç başladık. Ayrıca kırsal bölgelerde yemek pişirme ve su ısıtmada kullanılan kuzine sobalara da bu yıl yine ilgi var" dedi.

"Kömür sobalarının bakımları düzenli yapılmalı"

Muhtemel soba zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulunan Akcan, "Kömür sobalarının bakımının düzenli yapılması gerekir. Soba alırken de kaliteli ve güvenilir olmasına dikkat etmek lazım. Çünkü soba zehirlenmeleri yaşanabiliyor. Tezek ve odun sobalarında bu sıkıntı olmaz ama turbo sobalarda daha fazla olur. Bu sobaların fitil değişimi ve bakımının yapılması için bize getirilmesi gerekiyor" diye konuştu. - VAN