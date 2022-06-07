Van'da sebze fideleri yoğun talep görüyor - Haberler

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Van'da sebze fideleri yoğun talep görüyor

İhlas Haber Ajansı - Yılmaz Sönmez - Ekonomi
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Van'da sebze fideleri yoğun talep görüyor Van'a Akdeniz Bölgesi'nden getirilen sebze fideleri, vatandaşlar tarafından yoğun talep görüyor.

Van'da sebze fideleri yoğun talep görüyor

VAN - Van'a Akdeniz Bölgesi'nden getirilen sebze fideleri, vatandaşlar tarafından yoğun talep görüyor.

Artan fiyatlardan dolayı çiftçiler tarafından seralarda yetiştirilen sebze fideleri, Van'da yoğun rağbet görüyor. İpekyolu ilçesindeki Hacı Osman Cami civarında dükkanlar önüne serilen fideler, geçen yıllara oranla daha çok ilgi gördüğü gözlemlendi. Son zamanlarda sebzeyi pazardan almak yerine vatandaşlar mini bahçeler kurarak kendi sebze bahçesini oluşturmaya başladı.

Bahçede ya da balkonda yetiştirilen fidelerden elde edilen sebzenin birçok açıdan daha faydalı olduğunu belirten Erol Kurt isimli satıcı, 8 yıldır her bahar sezonunda fide sattığını ifade etti. Ürünlerin genellikle kendilerine Akdeniz Bölgesinden geldiğini ifade eden Kurt, "Her türlü fide çeşidi bizlerde bulunuyor. Normalde 12 Haziran tarihine kadar sezonumuz devam ederdi. Ancak bu sene sebzedeki fiyatlardan dolayı sezonumuz biraz daha uzayacaktır. Bu sene sebze fidelerine aşırı bir talep oluyor. Bahçesi olanlar bahçelerine, abartman dairelerinde yaşayanlar ise saksılarda yetiştiriyor. Balkonunu seraya çeviren müşterilerimiz var" dedi.

Fidelerin sezonluk olduğunu dile getiren Maşallah Binnaz isimli vatandaş ise yetiştirilen fidelerden elde edilen sebzenin hem uyguna mal olduğunu hem organik hem de aroma bakımından lezzetli olduğunu kaydetti.

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Ekonomi

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