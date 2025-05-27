Van'da Kurbanlıklar Pazarında Hareketlilik Başladı

Van'da Kurbanlıklar Pazarında Hareketlilik Başladı
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Kurban Bayramı öncesinde Van'ın hayvan pazarında besiciler, yetiştirdikleri kurbanlıkları görücüye çıkardı. Bu yıl fiyatların geçen yıla göre değişmediği, küçükbaş hayvanların 10 bin liradan, büyükbaşların ise 100-200 bin lira arasında alıcı bulduğu belirtildi.

Van'da kurbanlıklar görücüye çıktı

VAN - Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Van'da, besiciler Kurban Bayramı yaklaşırken bin bir emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları görücüye çıkardı.

Sabahın erken saatlerinde hayvan pazarına gelen besiciler, bayramın yaklaşmasıyla birlikte pazarda hareketliliğin başladığını belirtti. Bu yıl kurbanlık fiyatlarında geçen yıla kıyasla büyük bir artış olmadığını vurgulayan besiciler, Kurban Bayramı'ndan umutlu olduklarını ifade etti.

Van'ın İpekyolu ilçesinde kurulan canlı hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar 10 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, büyükbaş hayvanların fiyatı 100-150 bin liradan başlayıp 200 bin liraya kadar çıkabiliyor.

"Elimde 3 büyükbaş hayvan kaldı"

İHA muhabirine konuşan besici Erhan Kuşak, bu mesleğe yeni başladığını ve keyifle yaptığını söyledi. Bu yıl kurbanlık pazarının oldukça hareketli geçtiğini belirten Kuşak, "İnşallah bu pazarda herkes kazanır. Pazara 30 hayvan getirdim, şu an elimde yalnızca 3 büyükbaş hayvan kaldı. Büyükbaş hayvan fiyatları 150 bin liradan başlayıp 200 bin liraya kadar çıkabiliyor. Geçen yıla göre fiyatlarda pek bir değişiklik yok. Ancak yine de kazanç sağlıyoruz" dedi.

Koyunculuk projesi kapsamında destek aldığını belirten bir diğer besici Bülent Çiftçi ise "Kısır koyun çiftinin fiyatı 30 bin lira civarında. Koçların fiyatı ise yaklaşık 20 bin lira. Bayram yaklaştıkça pazar daha da yoğunlaşacaktır. Şu an pazara getirilen hayvan sayısı henüz az" diye konuştu.

(YLM-MSA-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Ekonomi
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