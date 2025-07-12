Van'da Kuraklık Çiftçiyi Vurdu: Devlet Desteği Bekleniyor

Van'da ilkbahar ve sonbahar mevsiminde yağışların az olması, çiftçileri olumsuz etkiledi.

Van'ın Tuşba ilçesinde buğday ve arpa ekimi yapan çiftçiler, kuraklıktan kaynaklı zarar ettiklerini söylediler. Sonbahar ve kış mevsiminde kar yağışının az olduğunu belirten çiftçiler, ilkbahar mevsiminde de yağmurun yeterli düzeyde yağmamasından kaynaklı verimin düşük olduğunu söylediler. 2014 yılından beri Van'da çiftçilik yaptığını belirten Yusuf Elmas, "İlk defa böyle bir sorun yaşıyoruz. 3 bin 325 dönüm arpa tarlamız var. Geçen sene burada dekar başına 450 ila 500 kilo arpa alıyorduk. Bu sene en fazla 100 ila 150 arasındadır. Bunun sebebi ilkbaharda yağmur, sonbahar ve kış mevsiminde de kar yağmadı. Kar yağmayınca ürün soğuk aldı ve bitki yeşermedi" dedi.

Elmas, "Zaten yıllardır çiftçi kan kaybediyordu, bu sene çiftçi tamamen dibe vurdu. Zararlar büyük rakamlardan oluşuyor. Biz buraya 6 milyon civarında masraf yaptık ama bunun yarısını bile çıkarsak öpüp başımıza koyacağız. Bu tamamen doğal afete bağlı bir şey. Bu nedenle bu sene devletimizden büyük bir destek bekliyoruz. Çünkü çiftçi gerçekten zor durumda" ifadelerini kullandı.

Tuşba ilçesi Yumrutepe mevkiinde buğday biçimini gerçekleştiren üreticileri ziyaret eden Van Tarım ve Orman İl Müdürü Turgay Şişman ise, buğday ekim alanlarında biçerdöverlerle hasat yapımına başlanıldığını vurgulayarak, "Bizim kuru şartlarda 489 bin dekarlık alanda buğday üretimimiz yaklaşık 100 bin ton olup, ortalama dekar verimimiz ise 250 ila 300 kilogram civarındadır. Sulanabilir olanlarda ise hasada daha başlamadık. Onlarda da 500 kilograma kadar dekar verimimiz var" dedi.

Ziyaretleri sırasında biçerdöverle ilgili teknik kontrolleri de yaptıklarını aktaran Şişman, "Zeminde hasat sonrası inceleme yaptık. Ekiplerimiz biçerdöverden arta kalan alanların bitki uzunluğuna ve dane verimlerine baktılar. Bir metrekarelik alanda gayet verimli olduğunu söylediler. Aynı zamanda biçerdöverlerimizin güvenlik kontrolleri ile ilgili olarak hem yangın tüpleri var mı, hem de su bulunduruyorlar mı, onların kontrollerini yaptık. Teknik yeterliliğe sahip olup olmadıklarını denetledik. Verimin fena olmadığını gördük. İnşallah bu seneyi böyle bitireceğiz" diye konuştu. - VAN