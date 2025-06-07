Van'da Koyunculuk Projesi ile Çiftçilere Destek

Van Valisi Ozan Balcı tarafından "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" çerçevesinde yürütülen koyunculuk projesiyle 3 yıl içerisinde 2 bin 375 çiftçiye 235 bin koyun desteği verildi.

Van Valisi Ozan Balcı tarafından başlatılan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesi kapsamında yürütülen koyunculuk projesi başarıyla devam ediyor. Çiftçiler, proje sayesinde sürülerini 4 katına kadar çıkarırken, 3 yıl içerisinde 2 bin 375 çiftçiye 235 bin koyun desteği verildi.

"Başarıyla devam eden koyunculuk projesi çiftçileri mutlu ediyor"

Projeden faydalanan çiftçilerden genç çiftçi Medeni Çaksu'yu çiftliğinde ziyaret eden Vali Balcı, projenin amacının çiftçilerin köyden şehre göçünü önlemek ve küçükbaş hayvancılığı geliştirmek olduğunu söyledi. Çiftçi Çaksu'yu tebrik eden Vali Balcı, "Projeye başvuran çiftçilerimize sıfır faizli, bir yıl ödemesiz ve 5 yıl vadeli kredi desteği sunuyoruz. Şu ana kadar 2 bin 375 çiftçiye 235 bin koyun verdik. Projeyle koyun yetiştiriciliği yapan besicilerin sürülerini 100 baş ve üzerine çıkarmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Entegre bir şekilde yürütülen proje kapsamında meraları ıslah edip, göletler yapıyoruz. Veterinerlik hizmetleri sunuyoruz. Çiftçilerimize bu kapsamda kaba yem desteği olarak 175 milyon liralık sertifikalı tohum dağıttık. Dişi kuzu kesimini engelliyor, erkek kuzu kesimini garanti altına alıyoruz. Gayemiz çiftçilerimizin gelir kaynağını artırmak, zenginleşmelerine ve refahlarına destek olmak. Van daha önce 7-8 milyon küçükbaş hayvan varlığına sahipmiş. Şu an 3,5 milyon. Hedefimiz tekrar eski sayıyı yakalamak" dedi.

Projeden yararlanan Medeni Çaksu ise yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle il dışına gidip inşaatlarda çalıştığını söyledi. Proje sayesinde memleketine dönüp kendi işinin patronu olduğunu, çok iyi verim elde ettiğini belirterek mutluluğunu dile getirdi. - VAN