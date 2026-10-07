Van'da kışlık turşu mesaisi başladı, kornişonun 3 kilosu ortalama 100 lira

Van'da kış mevsimi öncesi hazırlık yapan vatandaşlar, turşu ve konserve yapımında kullanacakları sebzeleri almak için pazarların yolunu tuttu.

Van'da havaların soğumaya başlamasıyla birlikte vatandaşların kışlık hazırlıkları da hız kazandı. Kış mevsimini hazırlıklı karşılamak isteyen vatandaşlar, turşu ve konserve yapımında kullanacakları sebzeleri almak için pazarların yolunu tuttu. Özellikle kornişon, acur, domates, biber ve fasulye gibi ürünlere ilgi gösterilirken, evlerde yapılacak kışlık yiyecekler için alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Geçmiş yıllarda kışlık hazırlıkların önemli bir bölümünü evlerinde kendileri yapan vatandaşlar, günümüzde de geleneksel alışkanlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Turşu ve konserve başta olmak üzere salça ve ezme gibi çeşitli ürünleri hazırlayan vatandaşlar, kış boyunca tüketmek üzere ihtiyaçlarını şimdiden temin ediyor. Pazarlarda ise özellikle turşuluk sebzelerin satışında hareketlilik yaşanıyor.

"Şimdiki kadınlar biraz daha hazıra konuyorlar"

Kışlık hazırlık için alışveriş yapan vatandaşlardan Tayyibe Taşkın, bu yıl da evinde çeşitli ürünler hazırlayacağını belirtti. Taşkın, "Bugün de alışveriş yaptım. Kış hazırlığı yapıyoruz. Turşu ve konserve için hazırlık yapıyoruz. Şimdiki kadınlar biraz daha hazıra konuyorlar. Ama eskiler daha da turşu falan, konservelerdir, salçadır her şeyi yapıyorlardı. Bu yıl turşu yapacağız, konserve yapacağız, ezme yapacağız. Yani kışlık hazırlık; çökelektir, peynirdir, cacıktır her şeyi yapıyoruz, hazırlıyoruz" dedi.

"Geçen seneye nazaran hiçbir fiyat yükselişimiz yok"

Kışlık hazırlık sezonunun başladığını dile getiren Şenol Gençay isimli esnaf ise vatandaşların özellikle turşuluk sebzelere yöneldiğini söyledi. Konserve döneminde domates, biber ve fasulye gibi ürünlerin yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Gençay, turşuluk sezonuyla birlikte kornişon satışlarının arttığını belirtti.

Vatandaşların farklı turşuluk ürünlere de ilgi gösterdiğini belirten Gençay, "Şimdi kışlık sezonu başladı. Zaten normalde turşuluk sezonunu, mevsimini başlattık. Ablalarımız, annelerimiz şu an kışlık sezonu turşuluklarını almaya başlamışlar. Fiyatlarımız gayet uygun. Geçen seneye nazaran hiçbir fiyat yükselişimiz yok. Bütün mallarımız aynı fiyata devam ediyor. Genelde malzemelerin hepsi uygun, temiz malzeme. Herkesi bekleriz" diye konuştu.

"En çok kornişon gidiyor"

Turşuluk ürünlerde en fazla kornişonun tercih edildiğini ifade eden Gençay, "Şu an en çok kornişon gidiyor. Konserve zamanı domates, biber falan sattık, fasulye sattık. Şu an turşuluk zamanı, şu an kornişon gidiyor. Acur ve bütün çeşitlerimiz gidiyor. Ortalama fiyatı 3 kilosu 100 lira şu an. Müşterimiz gayet memnun. Sebzelerimiz Van'ın Gevaş ilçesinde ve Batman ilinden geliyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı