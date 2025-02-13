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Van'da Kırsalda Bereket Projesi'ne Yoğun Başvuru

Van'da Kırsalda Bereket Projesi'ne Yoğun Başvuru
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayvancılığı desteklemek için hayata geçirdiği 'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi' kapsamında başvurular Van'ın İpekyolu ilçesinde yoğun bir ilgiyle devam ediyor. Proje, etçi ırk damızlık üretimi ile kırsal işletmeleri güçlendirme amacını taşıyor.

Van'da 'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi' başvuruları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, hayvancılık sektörünü desteklemek ve kırsaldaki aile işletmelerini güçlendirmek amacıyla "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ni hayata geçirdi. Proje kapsamında, Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) koordinasyonunda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) ait etçi ırk gebe damızlık büyükbaş hayvanlar üreticilere verilecek. Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi ile ülkemizde etçi ırk damızlık üretimi yapan işletme sayısını ve etçi anaç hay Van sayısını artırarak daha fazla etçi ırk besilik materyalinin ülkemiz kaynakları ile karşılanması, böylece kırmızı et arzında sürdürülebilirliği ve yeterliliği sağlamak amaçlanıyor.

Van'ın İpekyolu ilçesinde de proje kapsamında başvuruların pazartesi itibarıyla alınacağını belirten İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Karahan, "Projeye yoğun bir talep var. Müdürlük olarak yetiştiricilerimizin ve sektöre yeni girmek isteyenlerin faydalanması için duyurularımızı yaptık. 3 günde 150 başvuru aldık. Başvurular 28 Şubat'ta sona erecek. İlçemizin bu destekten en üst seviyede faydalanmasını istiyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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