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Van'da Kar Yağışı Lastikçi Dükkânlarında Yoğunluk Yarattı

Van'da Kar Yağışı Lastikçi Dükkânlarında Yoğunluk Yarattı
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Van'da etkili olan kar yağışı, sürücüleri kış lastiği taktırmak için lastikçilere yönlendirdi. 1 Aralık'ta başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde müştiri yoğunluğu arttı. Uzmanlar, buzlanma riski olan bölgelerde zaman kaybetmeden lastik değişimi yapılması gerektiğini vurguladı.

Van'da etkili olan kar yağışı araç sahiplerini harekete geçirdi, oto lastikçilerde yoğunluk oluştu.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sürücüleri erken önlem almaya yönlendirdi. Kış lastikleri, yola tutunma ve güvenli sürüş sağlama özellikleriyle hayati önem taşırken uzmanlar, buzlanma riski olan bölgelerde kış lastiklerini vakit kaybetmeden taktırmaları konusunda uyardı. Kar yağışı sonrası araçlarını hazırlamak isteyen sürücüler, oto lastikçilerde uzun kuyruklar oluşturdu.

"Vatandaşlar kış lastiği yasağından korkuyor"

Yaklaşık 40 yıldır sektörde hizmet veren lastik ustası Yusuf Sancak, kar yağışının ardından yoğun talep aldıklarını belirtti. Daha önce kar yağışını ve 1 Aralık tarihini beklemeden lastiklerin değişimi konusunda uyarıda bulunduklarını ancak vatandaşın yine bu uyarıları dikkate almadığını ifade eden Sancak, "Vatandaşlarımız 1 Aralık yasağından çok korkuyor. Ancak can daha önemlidir. Bölgemizde en az bir ay öncesinden takmaları lazımdır. Karın yağdığı ilk gün çok yoğunluk yaşandı" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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