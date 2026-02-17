Haberler

Van'da Ramazan pidesinin fiyatı belirlendi
Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası, 200 gram somun ekmeğin fiyatını 14 TL, 300 gram Ramazan pidesinin fiyatını ise 25 TL olarak belirledi. Oda başkanı, fiyat artışlarının maliyetlerden kaynaklandığını ve fırıncıların Ramazan pidesini daha uygun fiyatlarla sunmayı hedeflediğini açıkladı.

Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Sabri Işık, alınan kararla 200 gram somun ekmeğin fiyatının 14 TL, 300 gram Ramazan pidesinin ise 25 TL olarak belirlendiğini söyledi.

Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Sabri Işık yaptığı açıklamada, "Gün ve gün un, maya, mazot, işçilik, kira ve diğer gider kalemlerine gelen zamlar ekmek fiyat artışını zaruri kılmıştır. Ramazan ayında da Türkiye genelinde susamlı ve yumurtalı çiftli pide ekmeği fiyatı 35 ile 45 TL arasında belirlenmiştir. Fırıncı esnafımız ve üst kuruluşlarımızla yaptığımız toplantılarda değişen yönetmelik gereği uzlaşma komisyonundan sonra daha önce belirlenen rayiçte 200 gram sade pide 15 TL, 150 gram çörek 20 TL olarak belirlenmişti. Vatandaşın alım gücü göz önünde bulundurularak fırıncı esnafımızın Ramazan pidesinin Türkiye'de alınan fiyatlardan daha uygun bir fiyata satılmasında karar kılmıştır. Alınan bu kararda oda başkanı olarak tüm fırıncı esnafıma şükranlarımı sunarım. Burada Ramazan pidesine tüm vatandaşların erişebilmesi için fırınlarımızda 'askıda Ramazan pidesi' kampanyası başlattığımızı da duyurmak isterim. Uzlaşma komisyonunda çıkan fiyatlarımız 200 gram somun ekmek 14 TL, 300 gram Ramazan pidesi 25 TL olarak belirlenmiştir. Bu vesileyle Ramazan ayının tüm vatandaşlarımıza ve esnafımıza esenlik, huzur, birlik, beraberlik, bereket getirmesini dilerim" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
