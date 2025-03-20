Van'da Bayram Tatlıları Hazırlıkları Hız Kazandı

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Van'daki tatlıcılar ve pastaneler bayram hazırlıklarını hızlandırdı.

Müşterilerinin damak zevkine hitap eden en iyi tatlıları hazırlayan işletmeler, tezgahlarını özenle süsleyerek birbirinden çeşitli tatlıları müşterilerine sunuyor. Özellikle Van'ın en işlek caddelerindeki pastaneler, iş yerlerinin camına "Bayramlık Tatlı Siparişi Alınır" yazıları asarak müşteri çekmeye çalışıyor. Bayrama özel hazırlıklarını tamamlayan tatlı imalatçıları, yoğun mesai harcarken, ustalar da siparişlere yetişebilmek için canla başla çalışıyor. Tatlı işletmecileri, vatandaşların kaliteli hizmet alabilmesi için siparişlerini son güne bırakmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

"Kilosunu 250 liradan satışa sunuyoruz"

Uzun yıllardır tatlı sektöründe hizmet veren Niyazi Noyan, bereketli Ramazan ayında bayram için tatlı telaşlarının başladığını belirtti. Şu an vatandaşta bir alışveriş telaşı olduğunu ifade eden Noyan, "Bizler tatlı için gerekli indirimleri yaptık. Bayrama özel tatlı çeşitlerinin kilosunu 250 liradan satışa sunuyoruz. Sürekli sıcak tatlılarımız da mevcuttur. Son iki gündür çok yoğunuz. Sipariş ve paket servisimiz devam ediyor. Vatandaşlarımız tatlı siparişini son güne bırakmasın. Son gün tatlı tükenebiliyor. Hem biz hem de vatandaşın mağdur olmaması için siparişlerini şimdiden versinler ki bizler de ona göre hazırlıklarımızı yapalım" dedi. - VAN