Vali Yardımcısı Kasımoğlu'ndan şeker denetimi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Yardımcısı Kasımoğlu'ndan şeker denetimi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Vali Yardımcısı Kasımoğlu'ndan şeker denetimi

Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu ve beraberindeki zabıta ekipleri, toz şeker stoklandığı yönündeki iddiaların ardından marketlere yönelik denetim yaptı.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu ve beraberindeki zabıta ekipleri, toz şeker stoklandığı yönündeki iddiaların ardından marketlere yönelik denetim yaptı.

Vali Yardımcısı Kasımoğlu, beraberindeki Zabıta Müdürü Adil Demir, Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri ile toz şeker stokçuluğuna karşı harekete geçti. Vali Yardımcısı Kasımoğlu; zincir marketler, AVM ve yerel marketlerde raflarda şeker kontrolü yaptı. Yapılan denetimlerde market içi ve depoları tek tek inceleyen Kasımoğlu, işletme sahiplerine haksız fiyat artışı ve stokçuluk ile vatandaşın mağdur edilmemesi yönünde uyarılarda bulundu.

Vali Yardımcısı Kasımoğlu, vatandaşın mağdur edilmesi halinde ağır yaptırım uygulanacağı konusunda işletme sahiplerini uyardı. Hakkari esnafının duyarlı olduğunu belirten Kasımoğlu, bu duyarlılıktan dolayı kendilerine teşekkür etti.

Raflarda ve depolarda şeker bulunduğunu belirten işletme sahipleri, şu anlık bir sıkıntının olmadığını ifade ederek, denetime gelen Vali Yardımcısı Kasımoğlu ve beraberindekilere teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Vali Yardımcısı Kasımoğlu'ndan şeker denetimi

Vali Yardımcısı Kasımoğlu'ndan şeker denetimi

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Adil Demir, Ticaret, Hakkari, Zabıta, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title