Vali Şıldak, Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde İncelemelerde Bulundu

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, hafta sonu mesaisinde ilk olarak Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi İdari Binası'nı ziyaret edip daha sonra üretim tesislerine giderek incelemelerde bulundu. Üretim tesilerini yakından inceleyen Vali Şıldak, ürünler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bölgenin gün geçtikçe geliştiğini belirten Vali Şıldak, "Şanlıurfa'mızın önemli istihdam merkezi olan Gıda İhtisas Organize Sanayi, üretim merkezi haline gelmeye adım adım yaklaşıyor. Bugün Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyetimizin değerli üyeleri ve bölge müdürümüzle birlikte buradaki işletmelerimizi ziyaret ettik. Bölgemiz 2018 yılında kuruldu ve 2020'de alt yapı ihalesi yapılarak alt yapı çalışmalarına başlandı. 2022 yılı itibariyle de sanayi parsellerimizin, fabrikaların, işletmelerin yapımına başlanılmış oldu. 2023 Aralık ayında ise ilk sanayi tesisimiz, gıda işleme tesisimiz faaliyete geçti. Şu anda bölgemizde 18 personelimiz idari ve teknik personel olarak görev yapıyor. Toplamda 235 hektarlık bir alan üzerine kurulu yani 2 bin 350 dekar bir alan ve sanayi parsel sayımız 168 olarak planlanmış ve parselasyonu yapılmış. Bunların 162'si tahsis edilmiş durumda, 6 boş parselimiz var. Bu da buraya olan talebin güçlü olduğunu ve yerinde bir yatırım olduğunu gösteriyor. 2 tane parsel için ilana çıkmış durumdayız ve değerlendirme süreci yapılıyor. Kalan 4 parselimiz için ise Pazartesi gününden itibaren yine ilana çıkıyoruz. Bunların da inşallah en kısa süre içerisinde sanayicilerimize tahsisini gerçekleştirmek istiyoruz. 49 parselimiz için yapı kullanma izni alınmış durumda yani bunun anlamı inşaatın başladığı veya başlamak üzere olduğu şeklinde, iskan ruhsatı alınmış durumda. Bunların artık kullanıma hazır hale geldiğini ve üretim aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. 36'sı iş yeri açma çalıştırma ruhsatını almış ve faaliyete başlamış durumda. 113 parselde ise inşa, yapım faaliyetleri devam ediyor. Şu an faal olan 36 tesisimizde 730 kişi istihdam ediliyor, tabi başlangıç aşamasında olduğu için bu sayı şu an böyle. Zamanı geldiğinde istihdam sayısında 5 binleri ve 10 binleri göreceğiz. Birkaç yıl sonra en az 5 bin kişiyle sanayi çarklarının, gıda işleme tesislerinin faal olduğunu göreceğiz" diye söyledi.

İncelemelerinde Vali Hasan Şıldak'a Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürü Muhammed Şansal'ın yanı sıra müteşebbis heyeti üyeleri de eşlik etti.