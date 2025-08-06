Vali Makas, Yukarımahmutlar Köyü'nde Altyapı Çalışmalarını İnceledi

Vali Makas, Yukarımahmutlar Köyü'nde Altyapı Çalışmalarını İnceledi
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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Yukarımahmutlar köyünde tamamlanan kilit parke ve bordür çalışmalarını yerinde inceledi. Vali, köylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımların süreceğini belirtti.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Yukarımahmutlar köyünde yapımı tamamlanan kilit parke ve bordür çalışmalarını yerinde inceledi. Vatandaşlarla bir araya gelen Vali Makas, köylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımların süreceğini belirtti.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, merkeze bağlı Yukarımahmutlar köyünde İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan 2 bin metrekare kilit parke ve 850 metre bordür döşeme çalışmalarını yerinde inceledi. Köy camisini de ziyaret eden Vali Makas, Kur'an Kursu öğrencileriyle yakından ilgilendi. Vali Makas, daha sonra vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Altyapı çalışmalarına ilişkin İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Soner Çelikel'den bilgi alan Vali Makas, tamamlanan hizmetin vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti. Vali Makas, köylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımların kararlılıkla süreceğini ifade etti. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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