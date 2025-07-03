Vali Coşkun, Denizli'de Sera Hasadına Katıldı

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Acıpayam ilçesi Ucarı Mahallesi'nde bulunan seralarda domates ve biber hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi. Sera alanlarının artmakta olduğunu belirten Vali Coşkun, "İlimiz genelinde toplam 272 hektar sera alanı mevcuttur. Bu alanların; 77 hektarı jeotermal ısıtmalı modern seralardan, 195 hektarı ise örtü altı seralardan oluşmaktadır" dedi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Uçarı Mahallesi'nde bulunan seralarda domates ve biber hasasına katılan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, çiftçilerle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında; Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, üretim yapılan 28 dekar biber ve 43 dekar domates seralarında ürün hasadına katıldı. Yapılan ürün hasadına Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'a, Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar eşlik etti.

"Denizli'de 272 hektar sera alanı mevcuttur"

Denizli'de her geçen gün sera alanları artmakta olduğunu ve 272 hektar sera alanının olduğunu belirten Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Denizli'de her geçen gün sera alanları artmaktadır. İlimiz genelinde toplam 272 hektar sera alanı mevcuttur. Bu alanların; 77 hektarı jeotermal ısıtmalı modern seralardan, 195 hektarı ise örtü altı seralardan oluşmaktadır. İnşallah bu 2025 yılı verimin ve bereketin bol olduğu, üreticilerimizin emeğinin karşılığını aldığı bir yıl olacaktır" dedi.

"İnsan ve çevre sağlığına en kaliteli ve sağlıklı ürün yetiştirmek hedefimizdir"

Kimyasal ilaç kullanımını en aza indirmek için çalışmaların yapıldığını ifade eden Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, "Acıpayam ilçemiz örtü altı seracılığında her geçen gün öne çıkıyor, Nisan-Kasım ayları arasında üretim yapılan bu seralarda büyük oranda domates, biber, hıyar, marul ve maydanoz üretimi yapılmakta, iç ve dış piyasaya pazarlanmaktadır. İlimizde bulunan bu seralarda İl Müdürlüğü olarak önceliğimiz kimyasal ilaç kullanımını en aza indirerek biyoteknik ve biyolojik mücadele yöntemleri uygulayarak insan ve çevre sağlığına en kaliteli ve sağlıklı ürün yetiştirmek hedefimizdir. Üretim sezonunun tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" diye konuştu. - DENİZLİ