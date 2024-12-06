Vali Cahit Çelik'ten Çinli Lastik Üreticilerine Yatırım Daveti

Vali Cahit Çelik, Çin'in önde gelen lastik üreticilerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.

Niğde Valisi Cahit Çelik'in makamında gerçekleşen görüşmede Çin'in önde gelen lastik üreticisi firmanın üst düzey yöneticileriyle, Niğde Organize Sanayi Bölgeleri'ne yapılabilecek yatırımlar değerlendirildi. Görüşmede, firma yetkililerine bölgenin sanayi potansiyeli, altyapı imkanları ve yatırım fırsatları hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Niğde'nin, konumu itibarıyla stratejik bir sanayi üssü olma potansiyeline sahip olduğu ve bu yatırımların ilde istihdam imkanlarını artıracağı ifade edildi. Görüşmeler sırasında, sanayi bölgelerinin büyümesine yönelik uzun vadeli projeler ve iş birliği fırsatları üzerinde duruldu.

Vali Cahit Çelik, firmanın gerçekleştireceği muhtemel yatırımların ilin ekonomik kalkınmasına ciddi katkılar sunacağını belirterek, bu görüşmelerden olumlu sonuçlar alınacağına dair güçlü bir inanç taşıdığını ifade etti. Ayrıca, Niğde'nin sanayi altyapısını güçlendirmek adına yapılan bu girişimlerin sadece bugünü değil, bölgenin gelecekteki ekonomik yapısını da şekillendireceğine dikkat çekti. Vali Çelik; bu tür stratejik görüşmelerin yatırımcıların Niğde'ye yönelik ilgisini artıracağını ve somut adımların atılmasıyla birlikte ilin ekonomik gelişiminde önemli bir ivme yakalanacağını vurguladı. Görüşmenin ardından, taraflar yatırım süreçlerinin detayları üzerinde daha kapsamlı çalışmalar yapmak üzere mutabakata vardı. - NİĞDE