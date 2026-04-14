Erzincan'dan Türkiye'ye viyol üretimi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren yumurta viyolü üretim tesislerini ziyaret etti.

Vali Aydoğdu'ya ziyarette, İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker ile Erzincan Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ömer Faruk Nayman eşlik etti.

Tesiste incelemelerde bulunan Aydoğdu, aylık 6 milyon viyol üretim kapasitesine sahip ve 45 kişinin istihdam edildiği işletme hakkında Tesis Müdürü Şükrü Beyitoğlu'ndan bilgi aldı.

Üretim alanlarını gezen Vali Aydoğdu, tesiste 20 ve 30 adetlik yumurta viyollerinin üretim aşamalarını yerinde inceledi.

Aydoğdu, Erzincan'ın sanayi altyapısının güçlendirilmesinin ve yerel ekonomiye sağlanan katkının önemine dikkati çekerek, yüzde yüz geri dönüşümle üretilen viyollerle bölge ve ülke ihtiyacının karşılanmasına katkı sunan işletme yönetimi ve çalışanlarına başarı diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı