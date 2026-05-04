Vakıf Katılım 'VClub'ı hayata geçirdi

Vakıf Katılım, müşteri deneyimini zenginleştiren yeni sadakat programı "VClub"ı hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım, VClub ile müşterilerine yalnızca finansal çözümler değil, günlük yaşamın farklı alanlarında somut fayda sağlayan bir deneyim sunmayı hedefliyor.

"Vakıf Katılım Mobil"e entegre edilen VClub, yeme-içme, seyahat, alışveriş ve yaşam tarzı kategorilerindeki marka ağı üzerinden yüzde 30'a varan indirim ve ayrıcalıklar sunuyor.

Müşteri tercihleri ve dönemsel ihtiyaçlara göre markaların dinamik olarak güncellendiği VClub'ın QR ödeme yöntemi kullanılarak yapılan restoran harcamalarında "gastropuan" kazanılabiliyor, ayrıca VClub üzerinden alınan kodlarla yapılan alışverişlerde de çeşitli indirimler sunuluyor.

Öte yandan, özel bankacılık müşterileri, uluslararası havalimanlarında geçerli lounge kullanımı ve İGA İstanbul Havalimanı'nda vale hizmeti gibi ek ayrıcalıklardan da faydalanılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, müşterilere sundukları finansal hizmetleri, günlük yaşamda da değer üreten ayrıcalıklarla zenginleştirdiklerini belirterek, "VClub ile amacımız, hayatın farklı anlarında fayda sağlayan, erişimi kolay ve sürekli gelişen bir deneyim sunmak. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak yenilikler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.