Haberler

Vakıf Katılım "VClub"ı hayata geçirdi

Vakıf Katılım 'VClub'ı hayata geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vakıf Katılım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz: - "VClub ile amacımız, hayatın farklı anlarında fayda sağlayan, erişimi kolay ve sürekli gelişen bir deneyim sunmak"

Vakıf Katılım, müşteri deneyimini zenginleştiren yeni sadakat programı "VClub"ı hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım, VClub ile müşterilerine yalnızca finansal çözümler değil, günlük yaşamın farklı alanlarında somut fayda sağlayan bir deneyim sunmayı hedefliyor.

"Vakıf Katılım Mobil"e entegre edilen VClub, yeme-içme, seyahat, alışveriş ve yaşam tarzı kategorilerindeki marka ağı üzerinden yüzde 30'a varan indirim ve ayrıcalıklar sunuyor.

Müşteri tercihleri ve dönemsel ihtiyaçlara göre markaların dinamik olarak güncellendiği VClub'ın QR ödeme yöntemi kullanılarak yapılan restoran harcamalarında "gastropuan" kazanılabiliyor, ayrıca VClub üzerinden alınan kodlarla yapılan alışverişlerde de çeşitli indirimler sunuluyor.

Öte yandan, özel bankacılık müşterileri, uluslararası havalimanlarında geçerli lounge kullanımı ve İGA İstanbul Havalimanı'nda vale hizmeti gibi ek ayrıcalıklardan da faydalanılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, müşterilere sundukları finansal hizmetleri, günlük yaşamda da değer üreten ayrıcalıklarla zenginleştirdiklerini belirterek, "VClub ile amacımız, hayatın farklı anlarında fayda sağlayan, erişimi kolay ve sürekli gelişen bir deneyim sunmak. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak yenilikler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Polis, öğretmen, vaiz! Memurun dört gözle beklediği zam tablosu ortaya çıktı

Polis, öğretmen, vaiz! Memurun beklediği zam tablosu ortaya çıktı
Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macron: ABD'nin Hürmüz'e yönelik askeri müdahalesine destek vermeyeceğiz

Fransa, ABD'ye destek verecek mi? Macron'un yanıtı hayli net
Rusya'da yaşlı bir kadın tanksavar roketatarıyla dolaşırken görüntülendi

Sokakta gören dönüp bir daha baktı
Kruvaziyerde hantavirüs paniği! 3 yolcu hayatını kaybetti, DSÖ alarma geçti

Virüs lüks gemiyi esir aldı, ölüm haberleri art arda geldi
Şampiyonluk kutlamaları kursaklarında kaldı, havai fişeklerden böyle kaçtılar

Şampiyonluk kutlamaları kursaklarında kaldı

Macron: ABD'nin Hürmüz'e yönelik askeri müdahalesine destek vermeyeceğiz

Fransa, ABD'ye destek verecek mi? Macron'un yanıtı hayli net
Aday olacak mı? Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım'da

Ve Aziz Yıldırım beklenen adımı atıyor

Pakistan ordusundan Hindistan sınırında askeri geçit töreni

Komşudan komşuya büyük gözdağı! Sınırda askeri geçit töreni yaptılar