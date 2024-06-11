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V Orman Resort, Doğal Yaşamın Yeni Merkezi Olacak

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Çeyrek asra yaklaşan tecrübesiyle İsra Holding tarafından Bolu Mudurnu Taşkesti'de, doğayla iç içe konumda hayata geçirilen V Orman Resort'ta yaşam başladı. Deluxe otel, ikiz villalar ve süit dairelerle birlikte konforu en üst seviyeye çıkaracak detayları içerisinde barındıran V Orman Resort, doğal yaşamın yeni merkezi olacak.

Gayrimenkul, turizm, perakende, enerji ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren İsra Holding imzası taşıyan V Orman Resort, doğal yaşamın yeni merkezi olacak konseptiyle kapılarını açtı. Bolu Mudurnu Taşkesti'de, ormanla çevrili bir konumda hayata geçirilen ve premium detaylarıyla misafirlerine konforu en üst seviyede yaşatacak olan V Orman Resort, deluxe otel, ikiz villalar ve süit dairelerden meydana geliyor. Eşsiz ayrıcalıklarıyla benzersiz bir konaklama imkanı sunan V Orman Resort, yemyeşil ormanın mavi gökyüzüyle buluştuğu bir lokasyonda konumlanıyor. Bolu'nun dört mevsim güzel doğasında yer alan tesis, konuklarına yılın her dönemi benzersiz bir deneyim sunuyor.


Termal Su Ve Eşsiz Sosyal Olanaklar Tek Çatı Altında

Dünya Sağlık Örgütü'nün oksijen kalitesi için belirlediği 600 ile 900 metre yükseklik değerine göre 750 metrelik rakımda konumlandırılan V Orman Resort, tertemiz doğayı en özel detaylarıyla ziyaretçilerine sunuyor. 2 bin 300'den fazla minerale sahip termal suyun yer aldığı V Orman Resort, 70 adet villa, 28 adet 1+1 ve 18 adet 2+1 Süit daireden meydana geliyor. Süit daireler, 46 bağımsız bölümden oluşurken, her bağımsız bölümde teras balkonlar yer alıyor. Sahip olduğu özellikler ve benzersiz konumuyla öne çıkan V Orman Resort'un içerisinde yer alan V Orman Hotel, alışveriş merkezi, kongre salonları, oyun köyü, spor alanları, SPA merkezi gibi çok sayıda donatıyı bünyesinde barındırıyor. Ayrıca proje içerisinde yer alan sosyal tesislerde bulunan çocuk parkı, açık ve kapalı havuz, basketbol sahası, spor salonu, çardak alanları, hobi bahçeleri, termal su, restoran gibi tüm ihtiyaçlara cevap verecek alternatifler, V Orman Resort ziyaretçilerinin kullanımına sunuluyor.

Sürdürülebilir Konaklama Deneyimine İsra Holding İmzası

400 bin metrekareden fazla yeşil alana sahip olan V Orman Resort, şehrin kalabalığından uzak kalmak isteyen ancak merkezi noktalara yakın olmak isteyenler için eşsiz bir konum avantajı sunuyor. İstanbul ve Ankara'ya sadece 2 saatlik mesafede yer alan V Orman Resort, Bolu'ya 45 dakika, Abant Gölü'ne 30 dakika, Sünnet Gölü'ne 19 dakika, Göynük ve Çubuk Gölü'ne 25 dakikalık lokasyonda bulunuyor. V Orman Resort'un sahip olduğu ayrıcalıklarla çok özel bir proje olduğunu ifade eden V Orman Resort Genel Müdürü M. Hakan Sevencan; "Ülkemizin en özel tabiatına sahip bölgelerinden Bolu Mudurnu Taşkesti'de hayata geçirdiğimiz V Orman Resort projemiz, İstanbul ve Ankara'ya 2 saat, bölgenin doğal güzelliklerine ise çok kısa mesafedeki konumuyla öne çıkıyor. Eşsiz bir konaklama deneyimi yaşatan V Orman Resort, sahip olduğu sosyal alternatiflerle de tüm ihtiyaçlara cevap verecek detayları bünyesinde barındırıyor. Yıl boyunca huzurlu ve dinlendirici bir atmosfer sunan bu projede İsra Holding'in doğaya saygılı, sürdürülebilir yaklaşımını her detayda görmek mümkün. Holding olarak, bu özel tesisimizde konaklayacak misafirlerimizin memnuniyetini en üst seviyede tutmayı amaçlıyoruz.Doğal güzelliklerin tam kalbinde, huzur dolu bir konaklama deneyimiyle birlikte konuklarımız burada hem doğanın seyrine doyacak, hem de bölgenin benzersiz doğasını keşfedecek" dedi.

Haberler.com / Senem Zafer - Ekonomi

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