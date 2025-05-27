Uzungöl'deki İnternet Sorunu Çözüme Kavuşuyor

Uzungöl'deki İnternet Sorunu Çözüme Kavuşuyor
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Türk Telekom Trabzon Bölge Müdürlüğü, Uzungöl'de yaşanan internet erişim sorununu çözmek için otellerin internet altyapısını fiber optik sistemle yenileyeceğini duyurdu. Sorunun sebebinin su kanalı çalışmasında meydana gelen kablo zararları olduğu belirtildi.

Türk Telekom Trabzon Bölge Müdürlüğü, Uzungöl'de 20 gündür yaşanan internet erişim sorunuyla ilgili, bu hafta itibarıyla otellerin mevcut internet altyapısının fiber optik sistemle yenileneceğini duyurdu.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, sorunun kendilerinin bilgisi dışında yaşandığı belirtildi.

Uzungöl'de su kanalı çalışması yapılırken bazı otellerin internet bağlantılarını sağlayan kabloların zarar gördüğü vurgulanan açıklamada, "Bu durumdan ilk başta bizim bilgimiz olmamıştır. Müşteri şikayetleri üzerine yaptığımız incelemelerde tarafımızca durum tespit edilmiş ve 25 Mayıs Pazar günü gerekli müdahaleler yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yapılan müdahalenin ardından bölgede bir otel dışında tüm işletmelerin internet hizmetine yeniden kavuşturulduğuna işaret edilerek, "Bu hafta itibarıyla otellerin mevcut internet altyapısı fiber optik kablolarla yenilenecektir." denildi.

Öte yandan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da şu ifadelerine yer verildi:

"Haberleşme alanında Trabzon'a yapılan yatırımlar kapsamında 2002'de 146 olan mobil baz istasyonu sayısını 2025 yılında 3 bin 371'e ulaştırdık. 2002 yılında Trabzon'da hiç genişbant abone yokken bugün bu sayı 907 bini aştı. Fiber optik kablo uzunluğumuzu ise 23 sene öncesine göre yüzde 370 artırarak, 5 bin 146 kilometreye ulaştırdık."

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Ekonomi
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