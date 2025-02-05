Uzun süredir mali sorunlar yaşayan Toyota'nın bu kez de kârı sert düştü

Toyota, satış hacmine göre dünyanın en büyük otomobil üreticisi konumunda. Ancak şirket, bu dönemde üç aylık faaliyet karında yıllık bazda yaklaşık yüzde 28'lik bir düşüş gördü. Bununla birlikte, şirkete atfedilebilen net gelir, bir yıl önceki 1,37 trilyon yenden 2,19 trilyon yene sıçradı.

Japon otomobil üreticisi Çarşamba günü, Çin'deki rekabette ve pazarda elektrikli araçlara doğru kayma nedeniyle üç aylık kârında art arda ikinci bir düşüş bildirdi. İşte LSEG tarafından derlenen analistlerin tahminleriyle karşılaştırıldığında Toyota'nın sonuçları:

Gelir: 12,39 trilyon yen vs. 12,1 trilyon yen

Faaliyet kârı: 1,22 trilyon yen ve 1,39 trilyon yen