Üzümden önce yaprağı kazandırıyor

Alaşehir'de üzüm hasadı öncesi toplanan asma yaprakları, üreticinin yüzünü güldürdü. Fiyatı, üzümü geçen yaprak, çiftçiye peşin gelir sağlıyor.

Manisa'nın dünyaca ünlü Sultaniye üzümünün yetiştirildiği Alaşehir ilçesinde, üzüm hasadı öncesi toplanan asma yaprakları üreticiler için önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Sabahın erken saatlerinde bağlara giren üreticiler, topladıkları yaprakları alım merkezlerine getirerek günlük ihtiyaçlarını karşılıyor. Sultaniye üzümünde hasat dönemi yaklaşırken üreticiler, bağlardan topladıkları asma yapraklarını kelter ve bez çuvallara doldurarak alım merkezlerine ulaştırıyor. Burada yaprakları kasalara yerleştirerek teslim eden üreticiler, kendi aralarında "Yaprakbank" olarak adlandırdıkları alıcılardan paralarını peşin alarak evlerine dönüyor. Alaşehir'in coğrafi işaretli asma yaprağı; ipeksi dokusu, ince yapısı, damarsızlığı ve lezzetiyle hem Türkiye'de hem de dünyada bilinirken, uzun yıllardır sürdürülen yaprak üretimi çiftçiler için hasat öncesi önemli bir ekonomik destek sağlıyor. Üreticiler, üzüm hasadı başlamadan önce günlük ihtiyaçlarını asma yaprağından elde ettikleri gelirle karşılayabildiklerini ifade ediyor.

"Yaprak fiyatı üzümü geçti"

Narlıdere Mahallesi mevkiinde asma yaprağı alımı yapan Aydın Çakır, sezonu açtıklarını belirterek fiyatların üreticiyi memnun ettiğini söyledi. Çakır, "Süperior üzüm yaprağını 80 TL'den, Sultaniye asma yaprağını ise 120 TL'den alıyoruz. Şu anda yaprak fiyatı üzümden daha iyi. Sultaniye kuru üzüm piyasada ortalama 90 TL civarında satılırken, yaprak 120 TL'ye alıcı buluyor" dedi.

Asma yaprağının üreticilere peşin gelir sağladığını vurgulayan Çakır, "Çiftçilerimiz hem bağlarının bakımını yapıyor hem de günlük ihtiyaçlarını karşılamak için yaprak topluyor. Ancak yaprak toplarken üzümlere zarar verilmemesine dikkat edilmeli" diye konuştu.

İç piyasada taze ve salamura olarak tüketilen asma yaprağı, yurt dışına ise ağırlıklı olarak salamura şeklinde ihraç edilerek ekonomiye katkı sağlıyor. - MANİSA

