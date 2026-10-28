Üzüm rekoltesi 4 milyon tona yaklaşınca bazı alkollü içecek şirketleri alımı artırdı

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İçecek Sanayi Meclisi Başkan Yardımcısı Ahmet Yazıcıoğlu, 2026 üzüm rekoltesinin yaklaşık 4 milyon ton civarında çok yüksek seviyede gerçekleştiğini belirtti. Yazıcıoğlu, alkollü içecek şirketleri tarafından alınabilecek üzüm miktarının yıllık yaklaşık 300 bin ton civarında olduğunu, bazı şirketlerin 5 bin ton kadar alımı artırdığını söyledi.

TOBB İçecek Sanayi Başkanı Ahmet Yazıcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de 2026 için üzüm rekoltesinin çok yüksek seviyede yaklaşık 4 milyon ton civarında olduğunu belirtti. Yazıcıoğlu, üzümün sofralık üzüm, sirke, meyve suyu, alkollü içki, kurutmalık ve benzeri alanlarda kullanıldığını hatırlatarak, "Alkollü içecek bağlamında kullanılan üzümde şirketler tarafından alınabilecek üzüm miktarı yıllık olarak yaklaşık 300 bin ton civarındadır. Bu rakamlara göre şirketler alım miktarını artırmak için elinden geleni yapmakta olup, bazı şirketlerin alım miktarlarını 5 bin ton kadar artırdığı tarafımıza ulaşan bilgiler arasındadır" ifadelerini kullandı.

Yazıcıoğlu, TEKEL'in özelleşmesi sonrasında alkollü içki sektöründe devletin faaliyet göstermediğini vurgulayarak, "Tamamı ile özel şirketler bu alanda faaliyet göstermekte olup özel sektörün hayatta kalması için çiftçiye her zaman ihtiyacı olacaktır. Bu ihtiyaç karşılıklı olarak devam etmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı da çiftçilerimizin ihtiyaçlarına hassasiyetle yaklaşmaktadır ve devamlı suretle İçecek Sanayi Meclisimizle irtibat halindedirler" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan bazı şirketler alım miktarını artırdığı yönünde Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kaydı bulunan çiftçilere de duyuru yaptı. Bunun üzerine bazı fabrikaların önünde ve otoparklarda kuyruk oluştu. Belgelerini tamamlayan çiftçilerin üzümleri alınıp, ödemeleri yapılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı