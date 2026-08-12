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Salihli'de Üzüm Bağlarında Pestisit Denetimi

Salihli'de Üzüm Bağlarında Pestisit Denetimi
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Hasat Öncesi Pestisit Denetimi Programı kapsamında Salihli’de üzüm bağlarında numune alma çalışmaları gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Hasat Öncesi Pestisit Denetimi Programı kapsamında Salihli'de üzüm bağlarında numune alma çalışmaları gerçekleştirildi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen program çerçevesinde, Ahmetli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından çapraz denetim uygulaması kapsamında Salihli'ye bağlı mahallelerde üzüm bağlarından numuneler alındı. Alınan numuneler laboratuvar ortamında analiz edilerek pestisit kalıntısı yönünden incelenecek.

Denetim programıyla, üretimde kullanılan bitki koruma ürünlerinin mevzuata uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi, hasat öncesinde ürünlerde kalıntı riskinin önlenmesi ve tüketicilere güvenilir gıda ulaştırılması hedefleniyor. Yetkililer, denetimlerin insan sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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