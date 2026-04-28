Uydu ve uzay sektörünün güvenliği Ankara'da masaya yatırılacak

Türkiye Uzay Ajansı, TÜRKSAT, TÜBİTAK UZAY, TUYAD ve MONIN işbirliğinde yarın düzenlenecek, AA'nın da "Global İletişim Ortağı" olarak medya desteği sağlayacağı INSECSPACE'2026 Konferansı'nda, uzay teknolojileri, siber güvenlik ve yeni nesil uydu mimarileri alanlarında uzmanlar bir araya gelecek - INSECSPACE'2026 Konferans Başkanı Ali Yazıcı: - "Konferansla ülkemizdeki uzay ekosisteminde güvenlik odaklı bir inovasyon kültürünü geliştirmeyi, bilgi paylaşımını güçlendirmeyi ve disiplinler arası işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyoruz"

Uydu ve uzay sektörünün güvenliği ile bu alanlarda yaşanan son gelişmeler yarın başkentte düzenlenecek INSECSPACE'2026 Konferansı'nda ele alınacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre etkinlik, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), TÜRKSAT, TÜBİTAK UZAY, Telekomünikasyon Uydu ve Yayıncılık İş İnsanları Derneği (TUYAD) ile MONIN işbirliğinde yapılacak.

AA da konferansa "Global İletişim Ortağı" olarak medya desteği sağlayacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Konferans Salonu'nda yapılacak INSECSPACE'2026 Konferansı'nda, uzay teknolojilerinden siber güvenliğe ve yeni nesil uydu mimarilerine kadar çeşitli alanlarda uzmanlar gelişmeleri değerlendirecek.

INSECSPACE'2026 Konferans Başkanı Ali Yazıcı, son dönemde uzay ve uydu teknolojilerinin, teknolojik ilerlemenin göstergesi olmaktan öteye geçerek güvenlik, egemenlik, sürdürülebilirlik ve stratejik işbirliğinin merkezinde yer alan kritik bir alana dönüştüğünü söyledi.

Dijital çağda, uzay sistemlerinin güvenli, verimli ve sürdürülebilir kullanımının artık bir tercih meselesi değil, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde stratejik bir zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Yazıcı, "Bu vizyon doğrultusunda, uzay, uydu sistemleri ve siber güvenlik kesişiminde faaliyet gösteren, uzayda başta yapay zeka, kuantum, çoklu yörünge (multi orbit operation), ikili kullanım (dual-use), robotik enkaz temizleme, uydu ömrü uzatma, tedarik zinciri güvenliği olmak üzere yenilikçi teknolojilerin güvenli kullanımına güçlü bir şekilde odaklanan, yüksek değerli ve stratejik konumlu bir platform olan INSECSPACE'2026 Konferansı yarın BTK Konferans Salonu'nda, 'Uydu Sistemlerinde Yenilikçi Teknolojilerin Güvenli Kullanımı' ana temasıyla gerçekleştirilecek." dedi.

Sektördeki kilit paydaşlar buluşacak

Son yıllarda yaşanan küresel gelişmeler, bölgesel krizler ve artan jeopolitik gerilimlerin uydu sistemlerinin haberleşmeden savunmaya, istihbarattan kritik altyapı yönetimine kadar her alanda önemini gösterdiğini belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Özellikle siber tehditler, elektronik harp faaliyetleri, sinyal karıştırma girişimleri ve veri güvenliği riskleri, uzay altyapılarının yalnızca performansını değil, aynı zamanda güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini de doğrudan etkilemektedir. Bu kapsamda, INSECSPACE'2026 Konferansı ile ülkemizdeki uzay ekosisteminde güvenlik odaklı bir inovasyon kültürünü geliştirmeyi, bilgi paylaşımını güçlendirmeyi ve disiplinler arası işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda konferans, uzay, havacılık ve savunma sanayi şirketlerini, uydu operatörlerini ve üreticilerini, kamu ve devlet kurumlarını, politika yapıcıları, stratejik planlamacıları, sektör karar vericilerini, akademisyenleri ve AR-GE ekosisteminin kilit paydaşlarını bir araya getirecek."

Yazıcı, konferansta Yenilikçi ve Gelişmekte Olan Uydu Teknolojileri ve Ulusal Savunmadaki Rolleri, Uzay Ekonomisi ve Durumsal Farkındalığı, Dayanıklı ve Güvenli Uydu İletişim Teknolojileri, Gelecek Uydu Teknolojileri başlıklarıyla oturumların düzenleneceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi

Sürpriz teklifin perde arkası ortaya çıktı: Tüm çıkışlar kilitlendi
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi

Dosyadaki kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
Kırkikindi yağışları geliyor! Tarih belli, hava bir anda dönecek

Kırkikindi yağışları geliyor! Tarih belli, hava bir anda dönecek
Survivor'dan diskalifiye edilen Seren Ay, eski bakanın yeğeni çıktı

Acun'un diskalifiye ettiği isim, eski bakanın yeğeni çıktı
Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Kadını yakarak öldüren katil, 34 yıl sonra oğlunun gözleri önünde idam edildi

Yakarak öldürdüğü kadının oğlunun gözleri önünde idam edildi
Kırkikindi yağışları geliyor! Tarih belli, hava bir anda dönecek

Kırkikindi yağışları geliyor! Tarih belli, hava bir anda dönecek
Fener'den kovulan Tedesco'nun son hareketi olay oldu

Kovulduktan sonraki hareketi olay oldu
Karısını taciz eden adamı yumrukla yere serdi! İzleyenler ikiye bölündü

Karısını taciz eden adamı tek yumrukta yere serdi