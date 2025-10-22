UTİKAD'dan 200 milyar dolar sektör büyüklüğü hedefiyle iki stratejik adım

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Engin, Türkiye'nin lojistikte 200 milyar dolar düzeyinde pazar büyüklüğüyle bu alanda dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer alan başat bir merkez haline gelmesini hedeflediklerini belirterek, "Sektörümüz bu hedefi gerçekleştirebilecek ve hatta aşabilecek bilgi, deneyim, yetkinlik kalitesine ve yönetim vizyonuna sahip." dedi.

UTİKAD, düzenlediği basın toplantısıyla sektörel büyüklük hedeflerini, bu hedeflere yönelik Turkish Cargo ana sponsorluğunda ikincisini düzenleyecekleri Türkiye Logistics Summit 2025 etkinliğini ve "Lojistik Sektöründe Kadın Etki Raporu"nu duyurdu.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Engin, Türkiye'nin lojistikte 200 milyar dolar düzeyinde pazar büyüklüğüyle bu alanda dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer alan başat bir merkez haline gelmesini hedeflediklerini söyledi.

Engin, "Sektörümüz bu hedefi gerçekleştirebilecek ve hatta aşabilecek bilgi, deneyim, yetkinlik kalitesine ve yönetim vizyonuna sahip. Bununla birlikte günümüzde hem jeopolitik dengeler hem küresel lojistik dinamikleri hem de uluslararası ticaret ağlarında iş yapış şekillerinin hızlı değişimine, inovasyon, teknoloji ve kapsayıcı sürdürülebilirlik odaklı dönüşümle ayak uydurmak büyük önem taşıyor." diye konuştu.

"Türkiye Logistics Summit 2025 sektörün en önemli uluslararası buluşmalarından biri haline geldi"

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Engin, dernek olarak, Türkiye'de lojistik kültürünün yerleşmesine ve sektörün uluslararası standartlarda sürdürülebilir gelişimine her zaman somut adımlarla öncülük etmeye odaklandıklarını belirterek, bugün de basın toplantısıyla iki önemli adımın bilgisini paylaştıklarını dile getirdi.

Engin, "Bunlardan biri, 7 Kasım'da Turkish Cargo ana sponsorluğunda ikincisini düzenleyeceğimiz Türkiye Logistics Summit etkinliğimiz. Diğeri de küresel lojistik sektöründe sadece bir çeşitlilik ve kapsayıcılık konusu olarak değil, verimlilik, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik açısından da büyük önem taşıyan kadın varlığı ve temsiliyeti konusunda hazırlamış olduğumuz 'Lojistik Sektöründe Kadın Etki Raporu'dur." şeklinde konuştu.

Turkish Cargo ana sponsorluğunda düzenlenecek Türkiye Logistics Summit 2025'in henüz ikinci yılında sektörün en önemli uluslararası buluşmalarından biri haline geldiğini anlatan Engin, küresel lojistik dünyasının liderlerini, uzmanlarını ve karar vericilerini bir araya getiren zirvenin, stratejik işbirlikleri için önemli bir platform olarak küresel ajandada yerini aldığını kaydetti.

Engin, mevcut durumda jeopolitik çerçeve ve küresel iş ikliminin çatışmalar ve riskler kadar fırsatları da içinde barındıran kaotik ve kompleks bir yapı sergilediğine işaret ederek, konuşmasını şöyle devam etti:

"Ülkeler çatışmalar içerisinde pragmatik kazanımlar peşindeyken, küresel şirketlerin tedarik zincirlerini çeşitlendirip, üretim faaliyetlerini çeşitlendirerek riski azaltma ve diğer bölgelerdeki fırsatlardan yararlanma arayışı sürüyor. Türkiye'nin benzersiz konumu, hem Orta Koridor gibi stratejik projelerle Doğu ve Batı arasında başat lojistik merkezi olma hem de küresel gerilimlerde alternatif kaynak ülke olarak konumlanma fırsatı sunuyor. Bu fırsatları değerlendirmek için bu küresel dinamikleri, dijital dönüşüm, yapay zeka destekli lojistik çözümleri, yeşil ve sürdürülebilir lojistik uygulamaları, tedarik zinciri güvenliği ve uluslararası ticarette yeni trendler gibi önemli konularla birlikte okumak büyük önem taşıyor. Bu fırsatları, dijital dönüşüm, yapay zeka ve yeşil lojistik gibi yeni trendlerle birlikte ele alacağımız Türkiye Logistics Summit 2025, 'Pioneering the Future of Logistics' mottomuzla sektörün dönüşüm vizyonunu ortaya koyacak. 4 ana panel, 2 özel oturum ve deneyim alanları ile 1000'in üzerinde katılımcıyı bir araya getirmeyi hedefliyoruz."

UTİKAD'ın sürdürülebilirlik dönüşümündeki liderliğine dikkati çeken Engin, zirvenin karbon nötr etkinlik olarak düzenleneceğini bildirdi.

"Lojistik Sektöründe Kadın Etki Raporu" açıklandı

Bilgehan Engin, Türkiye'nin lojistik ve taşımacılık sektörünün 200 milyar dolar büyüklük hedefi yolunda bir diğer stratejik adımın, UTİKAD Kadın Lojistikçiler Odak Grubu'nun (KLOG) katkılarıyla hazırlanan "Lojistik Sektöründe Kadın Etki Raporu" olduğunu vurguladı.

Raporun, kadınların sektöre sağladığı niceliksel ve niteliksel katkılar kadar bu katkıların artırılması için çözüm gerektiren önemli konuların varlığını da ortaya koyduğunu anlatan Engin, "Gündemimizde önemli bir yer tutan fırsat eşitliği ve kapsayıcılık kavramlarını, sektörümüzün 200 milyar dolarlık büyüme hedefi için stratejik bir zorunluluk olarak görüyoruz. 'İş'te Eşit Kadın Sertifikası'nı alan ilk sivil toplum kuruluşu olmamız, bu konudaki kararlılığımızın somut bir göstergesidir. KLOG'un katkılarıyla hazırlanan 'Lojistik Sektöründe Kadın Etki Raporu' ise bu yoldaki en yeni ve önemli adımımızdır." açıklamasında bulundu.

UTİKAD KLOG Koordinatörü Aslı Malay Tuncer de temel amaçlarının sektördeki kadın emeğini ve değerini görünür kılmak olduğunu söyledi.

Tuncer, "Bu yolda attığımız en önemli adımlardan biri, genç meslektaşlarımıza ışık tutan mentorluk programlarımız oldu, sektörel eğitimler ve görünürlük çalışmalarıyla bu misyonumuzu her zaman destekledik. Bu vizyonla hazırladığımız 'Lojistik Sektöründe Kadın Etki Raporu' ise önemli bir gerçeği verilerle ortaya koyuyor, sektörümüzde yetkin ve deneyimli kadın çalışanlar olmasına rağmen, üst düzey yönetim ve karar verici pozisyonlara geçişte yüzde 10'un altında kalan bir temsil oranıyla ciddi bir tıkanma yaşanıyor. Bu tablo, bize bir sorumluluk yüklüyor." ifadelerini kullandı.