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UTEP Başkanı Bektaş'tan küresel Türk insan kaynağı için "bilgi ağı" çağrısı

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- Uluslararası Ticari Eşleştirme Platformu Başkanı Sami Bektaş: "Dünyaya dağılmış Türk insan kaynağını artık sadece başarı hikayeleriyle değil, Türkiye'nin en büyük stratejik bilgi ağı olarak değerlendirmemiz gerekiyor"

Uluslararası Ticari Eşleştirme Platformu (UTEP) Başkanı Sami Bektaş, dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Türklerin oluşturduğu bilgi birikiminin Türkiye açısından stratejik bir güç olduğunu belirtti.

UTEP'ten yapılan açıklamada, 680. Ticari Eşleştirme Toplantısı'ndaki konuşmasına yer verilen Bektaş, Türkiye'nin dünyanın dört bir yanına yayılmış nitelikli insan kaynağının sistematik biçimde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Dünyanın birçok ülkesinde üretimden finansa, akademiden teknolojiye kadar farklı alanlarda görev yapan Türk profesyonellerin bulunduğu ülkelerdeki ekonomik ve teknolojik dönüşümü yakından takip ettiğini aktaran Bektaş, bu birikimin Türkiye için önemli bir bilgi kaynağı oluşturduğunu ifade etti.

Bektaş, dünyanın farklı ülkelerinde başarı hikayeleri yazan binlerce Türk bulunduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir mühendisimiz Avrupa'da yeni bir üretim teknolojisini yerinde inceliyor. Bir akademisyenimiz henüz bilimsel yayınlara yansımamış araştırmaları laboratuvarda takip ediyor. Bir ihracatçımız müşterilerin satın alma alışkanlıklarındaki değişimi sahada gözlemliyor. Bir sanayicimiz yeni çevre düzenlemelerinin üretime etkisini birebir yaşıyor. Bunların her biri Türkiye için stratejik değere sahip bilgidir."

Bektaş, Türkiye'nin mevcut bilgiyi ortak akla dönüştürecek güçlü bir ekosisteme ihtiyaç duyduğunu belirterek, "21. yüzyılda rekabet, bilgiyi kim daha erken görüyor, kim daha hızlı paylaşıyor, kim daha doğru yorumluyor ve kim onu üretime, ihracata ve katma değere dönüştürebiliyor sorularının cevabıyla şekilleniyor. Dünyaya dağılmış Türk insan kaynağını artık sadece başarı hikayeleriyle değil, Türkiye'nin en büyük stratejik bilgi ağı olarak değerlendirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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